瀧澤科營收拚增二位數

AI伺服器與機器人需求擴大，工具機大廠瀧澤科（6609）總經理林振詠27日表示，瀧澤科今年第3季以來，接單較去年同期成長二成以上，能見度看到明年第1季，目前正在接明年第2季以後的訂單，今年營收有望二位數增長。

全球前三大工具機展「日本國際工具機展」登場，瀧澤科今年與日本瀧澤、尼得科（Nidec）集團共同參展，此次展出雙主軸、雙刀塔立式車銑複合機，搶攻人形機器人、AI伺服器零組件及精密傳動元件加工設備市場。

瀧澤科9月合併營收2.46億元，月增4.1%、年增112.6%，連四個月呈現年增，並創16個月新高；前三季累計合併營收18.78億元，年增15.2%。隨著工具機需求回升、新市場開拓及AI相關設備出貨，營運逐步走出去年低谷。

瀧澤科主要攜手尼得科集團，積極搶攻AI伺服器液冷散熱、半導體精密零件及人形機器人商機。其中，AI伺服器相關加工設備已打入供應鏈，機器人零件也進入試作階段，成為公司轉型的重要成長動能。

林振詠表示，AI伺服器熱潮持續，以目前接單狀況研判，這股熱度「熱到明年上半年無虞」，明年下半年則有待觀察；而半導體與電子設備產業需求，也「高燒不退」。

不過，目前工具機市場普遍面臨缺料問題，其中控制器交期長達六個月到九個月，滾珠螺桿、線性滑軌也缺貨，林振詠說，瀧澤科早在今年初就提前備貨，目前影響較小。

瀧澤科2024年加入日本尼得科集團，雙方經過近兩年整合，技術及業務合作逐步顯現成果。林振詠指出，透過集團資源，瀧澤科得以接觸過去較難切入的人形機器人、AI伺服器等新興領域。