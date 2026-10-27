宏偉預計11月19日掛牌上櫃

AI擴廠潮推升特殊電梯需求，宏偉電機（4565）董事長黃埮城昨（27）日表示，在手訂單量較過去翻倍，能見度由一年半拉長至三年，科技大廠相關訂單占比達59%。公司預計11月19日掛牌上櫃。

宏偉電機旗下自有品牌「歐賓電梯VOLBIN」，主攻工業用及特殊用途電梯，產品涵蓋高載重、無塵室、防爆電梯與智慧物流設備，客戶包括晶圓代工、封測、記憶體及半導體設備大廠，目前已完成20噸級電梯CE認證。

受惠高科技廠房特殊規格需求增加，宏偉產品組合持續優化，今年上半年營收10.16億元，年增7.4%；毛利率46.65%，稅後純益3.49億元，每股純益5.66元。新機毛利率由2024年的33%，升至今年上半年的43%。

售後服務同步成長，今年上半年收入3.89億元，年增9.6%；前三季維保設備接近6,000台，每年穩定增加約5%。

隨新梯安裝量增加，加上老舊設備維修及汰換需求，可望持續挹注營運。