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天才餐飲30日登創櫃板
櫃買中心創櫃板再添生力軍，天才餐飲（7440）將於30日登錄創櫃板，產業類別為其他類。
天才餐飲集團由台灣著名主廚與餐飲企業家簡天才師傅於2012年創立，以綠色餐飲為永續經營目標，透過THOMAS CHIEN及LA ONE品牌，橫跨餐飲與烘焙兩大領域。
旗艦餐廳THOMAS CHIEN提供頂級的法式餐飲體驗，已連續四年獲頒「米其林綠星」。
LA ONE品牌旗下餐廳系列有LA ONE Café輕食料理、LA ONE Kitchen歐陸料理、LA ONE Pizza義式料理，服務商務、聚會、特殊節慶等餐飲需求；LA ONE烘焙系列則以麵包及西點走入生活日常。2026年底LA ONE烘焙新增「便當」產品線，進駐高雄醫學院，便利醫護人員、家屬及病友；另創設第三支全新品牌Bao Pizza，以年輕、平價、時髦的形象，積極拓展外送服務。
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