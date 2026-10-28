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期貨鑽石獎 凱基奪三大殊榮

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
凱基證券、凱基期貨榮獲期貨鑽石獎三項大獎，展現於期貨市場競爭力與服務實力。（左起）凱基證券副董事長暨凱基期貨董事長糜以雍、凱基期貨總經理王敦仁。凱基證券／提供
凱基證券、凱基期貨榮獲期貨鑽石獎三項大獎，展現於期貨市場競爭力與服務實力。（左起）凱基證券副董事長暨凱基期貨董事長糜以雍、凱基期貨總經理王敦仁。凱基證券／提供

臺灣期貨交易所第12屆「期貨鑽石獎」評比揭曉，凱基證券與凱基期貨一共拿下三項殊榮，凱基證券榮獲「期貨交易輔助人交易量鑽石獎」及「證券業交易量成長鑽石獎」雙重肯定，凱基期貨則再次摘下「期貨經紀商交易量鑽石獎」第一名。

此次獲獎不僅展現凱基證券、凱基期貨於期貨市場競爭力與服務實力，更彰顯投資人長期支持與信賴。

凱基證券長期深耕證券與期貨市場，致力提供完整、穩定且快速的交易平台與服務，協助投資人運用多元金融商品進行資產配置。凱基證券已連續多年蟬聯「期貨交易輔助人交易量鑽石獎」，除持續優化投資人運用期貨商品進行投資與避險的工具與環境，亦透過完善風險控管及提醒機制，協助投資人依據自身風險承受能力穩健參與市場。

近年更推出擬人化推播服務，即時傳遞重大行情、交易與留倉訊息，以及商品最後交易日通知，讓客戶隨時掌握重要市場資訊，打造優質交易體驗。

此外，凱基證券今年亦獲頒「證券業交易量成長鑽石獎」，反映市場活絡及投資人參與度持續提升下展現的成長動能。

為滿足不同投資族群需求，凱基證券持續推動數位創新，今年推出Python程式交易平台，提供具程式語言開發能力的投資人更有效率的交易工具；「隨身e策略」APP全面改版，以更直覺便利操作介面協助投資人掌握市場資訊與投資機會。

亦透過「夢想金啟航，投資帶你飛」、「享投資選凱基」、「股利再投資」與「定期定額，投資超Chill」等多元行銷活動，以及推廣微型台指期、周五到期台指選擇權等商品，吸引更多投資人參與市場，帶動交易量穩健成長。

凱基期貨非常榮幸能連續第二年榮獲「期貨經紀商交易量鑽石獎」第一名殊榮，凱基期貨深信體察客戶需求，提供客戶最完善服務，是金融業生存發展唯一立足點。

凱基期貨除持續推動數位創新，提供客戶更有效率、更直覺便利的交易工具外，更透過完善的風險控管提醒機制，協助投資人依據自身風險承受能力穩健參與市場，避免過度財務槓桿操作。

期貨 凱基 鑽石

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