信義財報／前三季稅後純益6.78億元 EPS 0.92元

信義（9940）27日公告，今年前三季稅後純益6.78億元，年增1,136.89％，每股稅後純益（EPS）0.92元。若以上半年財報推估，第3季稅後純益1.89億元，年增118.59%，每股稅後純益0.26元。

展望下半年房市，信義房屋表示，整體市場維持年增、築底復甦態勢，隨著青安3.0政策上路，有助支撐首購族買盤，加上近期股市波動加劇，資產配置需求可望為房市帶來資金動能。不過，預售市場仍呈現個案表現，雙北市相較其他區域穩健。

商用不動產方面，信義房屋指出，AI產業商機持續發酵，帶動企業擴廠及辦公空間需求，預期廠辦、辦公室及工業不動產等產品仍將受惠。

開發事業方面，信義房屋表示，旗下「嘉學案」預計2028年交屋，LG捷開案均已完成簽約，持續推進開發過程，預計2028年下半年起陸續正式推案；台北市中山區長春段一小段公辦都更案持續進行中，「嘉品商場」則積極招商，未來也將持續尋求非購地式開發機會。

觀光旅遊事業方面，信義房屋表示，持續推進酒店興建工程，並啟動開幕前相關準備工作，同時投入環灘島海洋生態保育、造林、濕地及碳匯研究等永續計畫。

至於房仲本業，信義房屋表示，將持續深化圓夢行動計畫，結合AI數位科技工具、直營體系及品牌優勢，提升仲介服務效率與專業能力。