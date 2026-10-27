光鼎法說會／功率半導體獲認證出貨 明年啟動原廠直攻美印

LED封裝廠光鼎（6226）27日召開法說會，公司指出，為擺脫近年傳統LED市場殺價競爭與大陸紅色供應鏈補貼帶來的營運衝擊，全力推動體質轉型，積極由傳統LED封裝跨足高附加價值應用領域，旗下IGBT與碳化矽（SiC）MOSFET等功率半導體新事業布局已於今年大致到位，明年起成長力度將全面加大，不僅成功打入大型太陽能逆變器案場並依序出貨，美印市場更啟動原廠直攻策略，全力衝刺全球市占率。

針對功率半導體拓展進度，光鼎表示，雖然受限保密協議無法透露特定客戶，但公司主攻高功率與嚴苛溫度環境，目前在綠色能源、智慧電網與重工基礎建設三大核心應用進展明朗。

其中，大型太陽能逆變器案場已有數個專案通過正式認證並將依序下單出貨；伺服馬達驅動器與軌道設備電源方面，亦完成深度對接，正緊密進行規格承認與可靠度驗證，即將轉化為實質營運動能。

在全球供應鏈與海外布局上，光鼎明年策略調整。面對美國與印度市場，公司跳過傳統經銷代理商，改由原廠業務與技術團隊直接出動，直攻受惠AI基礎建設與能源商機的機電整合大廠研發（RD）總部，在系統初期直接參與規格制定。

光鼎說明，美印機電大廠原就是公司既有客戶，本次策略係以深化高階LED開案為敲門磚，建立信任後順勢將強調高信賴度與解散熱痛點的功率半導體導入同一批RD團隊。這項交叉銷售策略不僅能大幅縮短驗證周期，亦能將原本被代理商分食的通路利潤收回，有效拉升毛利。

在產品客製化與獲利結構方面，光鼎強調，公司運用數十年封裝專業，LED本業跳脫大宗紅海，精準微調特殊光色與環境耐候性；功率半導體則從調整內部封裝結構、基板材料與導熱路徑切入，替客戶解決緊湊空間下的電氣與散熱難題，省下機構散熱成本。透過前期深度的綁定模式，大幅提高轉換壁壘與客戶黏著度，帶動營業毛利率向上優化。

現階段LED產品比重方面，光鼎指出，目前營收主力仍以SMD貼片式LED為大宗，占整體營收比重約4成；Display數位顯示器相關產品約占2成5；其餘則為插件式Lamp、電路板指示燈Holder、紅外線感測不可見光IR及光模組成品等。隨著高附加價值的客製化功率半導體出貨比重拉升，將有助於整體營運結構實質改善。