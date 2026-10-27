達明財報／第3季稅後純益8,544萬元為單季歷史次高 EPS達0.81元

協作機器人大廠達明（4585）27日公布今年第3季財報，在上季獲利創下單季歷史新高後，在基期較高下，第3季稅後純益降至8,544萬元，季減30.8%、但年增131.44%，為單季獲利歷史次高紀錄，每股純益（EPS）0.81元。

達明今年第3季營收4.99億元，季減2.5%、年增9.7%；毛利率53.3%，季增1個百分點、年增3.1個百分點；營益率5.1%，季減2.9個百分點、年增2.9個百分點。

達明今年第3季獲利遜於第2季，主要原因出在第2季業外收益大增，當季有包括政府人形機器人專案補助金、利息與股利收入及匯兌收益等。

達明今年前三季營收14.95億元，年增11%；毛利率51.8%，年增0.7個百分點；營益率6.2%，相較去年同期持平；稅後純益2.77億元，年增277.94%，除了達明自身營運成長外，另一大原因則是去年新台幣波動劇烈，導致業外出現損失所致；每股純益達2.64元。

針對今年下半年展望，達明先前指出，達明維持產業複合年均成長率（CAGR） 20-30%的成長目標。