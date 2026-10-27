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凡甲董事會通過 規劃現金減資25%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

凡甲（3526）27日公告，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，董事會通過擬辦理現金減資退還股東股款案。規劃減資金額1.68億元，規劃減資1,688萬股，減資比率25%，減資後股本為5.06億元，預訂12月17日召開股東臨時會。

凡甲9月營收4.42億元，創同期新高，月增6.06%，年增16.42%，今年前九個月營收為35.74億元，年增26.93%，業績表現不俗。

凡甲第1季產品營收占比，車用產品30％到35％，伺服器50％到57％。凡甲之前表示，下半年是傳統出貨旺季，並以AI伺服器的連接器與連接線為出貨主力，尤其對高功率、大電流、高速高頻連接器與連接線的需求強烈，隨著AI高毛利產品出貨比重持續擴大，下半年業績可望優於上半年，同時，也在開發2027到2028年的新產品，希望在2027年可以挹注更多業績。

凡甲主要客戶包括Google、亞馬遜、Meta微軟、戴爾、惠普、聯想、台達電、光寶、騰訊、百度與阿里巴巴等，涵蓋幾乎所有美國、大陸與台灣等大客戶。

車用產品方面，凡甲指出，中國大陸車市在第1季已經庫存調整完畢，尤其大陸從7月1日要求，電池不燃燒、不起火爆炸，隨著新法規公布之後，客戶訂單陸續增加，過去大陸車市很捲，現在已經觸底逐步恢復中，而且比亞迪與寧德時代等客戶，不是只有車用連接器，還新增了儲能設備，也增添新的成長動能。

凡甲車用客戶包括比亞迪、寧德時代、奧迪、福斯、BMW、豐田、標緻汽車等。

減資 營收 伺服器 Meta 微軟 台達電

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