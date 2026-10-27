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金運法說會／AI液冷市場攻北美算力商機

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

廣運（6125）子公司金運（5235）轉型AIDC系統整合商，27日舉辦興櫃前法說會，說明2.5MW冷卻液分配裝（CDU）進入出貨準備階段，下一代3.5MW產品則預計明年啟動驗證作業。

金運今年上半年熱管理暨AI基礎設施事業營收約1.68億元，較2025年同期大幅成長165%；電子代工事業年增約10%。獲利方面，受惠電子代工營運改善及新事業擴張，金運上半年營業利益轉正，約110萬元，較2025年同期營業虧損5,787.8萬元顯著改善，逐步反映轉型效益成果。

金運表示，隨單一機櫃功耗及資料中心整體發熱量增加，CDU設備的體積、效率及設計將直接影響客戶建置成本與機房空間使用效率。金運同步開發其他液冷相關產品，預計2027年推出樣品供客戶驗證，進一步擴充產品線。

金運過去一年半主要以市場開發及技術交流為主，今年下半年起，海外專案陸續進入方案設計階段。包括：日本東京、關西及北海道均有專案推進，後續也將持續開發仙台、九州市場；東南亞以泰國、馬來西亞為布局重點，其中，馬來西亞業務已開始貢獻營收。

金運近期已赴美國北卡羅來納州進行市場開發，針對當地對算力及電力基礎設施需求，尤以變壓器供應短缺，衍生相關工程商機。金運目前正與策略合作夥伴共同開發電網供電、電網韌性及算力服務相關專案，後續將視工程規劃及客戶需求推進。另於台灣市場也有新進展，金運與阿波羅電力（7911）合作，從桃園、新竹、苗栗至台南均有AI資料中心（AIDC）專案逐步進入方案設計階段。

法說會 營收 算力

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