騏億鑫上櫃前現金增資 暫定以新台幣252元溢價發行
半導體廠務工程整合服務商騏億鑫（7848）27日公告，股票初次上櫃前現金增資發行新股，現金增資價格暫定以新台幣252元溢價發行。騏億鑫表示，現增所募集金額，擬用於充實營運資金。
騏億鑫表示，為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,500,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣45,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年9月16日證櫃審字第1150005775號函申報生效在案。
騏億鑫這次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行股數之15%，計675,000股供公司員工認購，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購；其餘85%計3,825,000股，依法令規定及115年5月29日股東常會決議，由原股東放棄認購並全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
另，本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣210元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.2倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣252元溢價發行。
現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：115年10月30日至115年11月3日。
2.公開申購期間：115年11月4日至115年11月6日。
3.競價拍賣扣款日期：115年11月10日。
4.公開申購扣款日期：115年11月9日
5.員工認股繳款期間：115年11月6日至115年11月10日。
6.特定人認股繳款期間：115年11月11日至115年11月12日。
7.增資基準日：115年11月12日。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。