騏億鑫上櫃前現金增資 暫定以新台幣252元溢價發行

半導體廠務工程整合服務商騏億鑫（7848）27日公告，股票初次上櫃前現金增資發行新股，現金增資價格暫定以新台幣252元溢價發行。騏億鑫表示，現增所募集金額，擬用於充實營運資金。

騏億鑫表示，為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,500,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣45,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年9月16日證櫃審字第1150005775號函申報生效在案。

騏億鑫這次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行股數之15%，計675,000股供公司員工認購，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購；其餘85%計3,825,000股，依法令規定及115年5月29日股東常會決議，由原股東放棄認購並全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

另，本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣210元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.2倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣252元溢價發行。

現金增資發行新股認股繳款期間：