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不做Me too Company 旺宏董座吳敏求：要當守護人類健康的「護人神山」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
旺宏董座吳敏求今日主持法說會表示，旺宏不做Me too，要當守護人類健康的「護人神山」。聯合報系資料照
旺宏董座吳敏求今日主持法說會表示，旺宏不做Me too，要當守護人類健康的「護人神山」。聯合報系資料照

面對國內外記憶體廠積極搶進利基型市場，旺宏（2337）董事長吳敏求今日在法說會展現強烈的技術自信。當法人詢問競爭者在利基市場的布局，以及旺宏如何維持競爭優勢時，吳敏求直言，相關業者與旺宏已經競爭多年，「可是他都輸給我們」，強調有競爭者是好事，各家公司應憑本事發展不同技術，而不是一味模仿對手。

吳敏求指出，台灣不少企業習慣採取「Me too」策略，看到別人推出什麼產品，就跟著投入相同領域，甚至只要花錢購買設備，就能複製既有技術與產品。但旺宏不希望走這條路，而是要靠創新構想（Creative Ideas），開發別人尚未想到的新應用，讓競爭對手反過來追隨旺宏的方向。

他更以台灣半導體產業的「護國神山」作比喻，表示台灣已經有護國神山，旺宏不需要複製相同模式，而是希望成為「護人神山」，把記憶體技術應用在真正能夠幫助人類的領域，其中醫療就是重要方向。

吳敏求強調，旺宏在全球醫療Flash市場已建立領先地位，並自稱是全球最大的醫療Flash供應商，許多醫療設備所使用的快閃記憶體都來自旺宏。相較消費性電子產品追求成本與規模，醫療設備更重視長期供貨、品質與可靠度，也是旺宏希望持續深化的競爭優勢。

除了醫療，旺宏也已布局工業控制、車用電子及太空通訊等市場。吳敏求表示，相關應用並非看到市場熱門才開始投入，而是早已與客戶合作開發，只是不會對外揭露具體策略。

對於客戶是否願意接受記憶體漲價，吳敏求認為，真正的關鍵不是市場缺貨，而是供應商能否提供不可替代的價值。他強調，旺宏要做出獨特解決方案（Unique Solution），並提供更高品質（Higher Quality），只有產品能協助客戶創造價值、支持其業務成長，客戶才會願意接受更高價格。

面對國際大廠退出部分利基型NAND市場所釋出的轉單商機，吳敏求也不認為旺宏必須照單全收。他指出，客戶自然會尋找替代供應商，但旺宏資源有限，必須優先照顧長期合作、具有策略價值的客戶，而非單純追求市占率。

吳敏求強調，旺宏不是一家「Me too Company」，也不打算與三星、SK海力士及美光全面正面競爭。與其跟隨競爭者投入相同市場，不如創造別人難以取代的技術與應用，讓競爭者反過來研究旺宏的發展方向，這才是公司長期經營的核心策略。

旺宏 吳敏求

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