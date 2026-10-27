旺宏吳敏求：重押3D NAND、eMMC 搶攻2028年商機

因應記憶體市場供不應求，旺宏（2337）今日在法說會給出明擴產方向。董事長吳敏求於法說會明確表示，旺宏未來不再增加NOR Flash產能，新增投資將集中NAND Flash及eMMC，尤其是3D NAND相關產品。公司今年原規劃投資220億元，董事會後續再核准158億元，合計378億元，第一階段新增產能預計2027年下半年量產，第二階段則可能延至2028年才開始貢獻。

吳敏求指出，旺宏現有產能已相當有限，即使今年開始投入新設備，從安裝、製程調整到客戶認證，仍需相當長時間。第一階段設備今年陸續進廠，正式量產時間已確定落在2027年下半年；至於新增158億元投資，由於設備交期較長，可能要到2027年下半年或年底才能進廠，真正量產將落在2028年。

值得注意的是，儘管NOR Flash需求持續強勁，旺宏卻決定不再擴充NOR產能。吳敏求強調，旺宏規模有限，不可能與三星、SK海力士及美光全面競爭，必須將資源投入最具競爭優勢的領域。未來NOR將聚焦資料中心、太空通訊及醫療等高價值應用，新增產能則優先配置NAND與eMMC。

吳敏求透露，旺宏擴大3D NAND與eMMC產能，背後已有重要客戶持續提出需求，希望公司增加供應。這也是旺宏決定將新增投資轉向NAND的重要原因。

從第3季營收結構來看，NAND占比已達47%，季增39%、年增768%，超越NOR的46%，成為旺宏最大營收來源。NOR雖然出貨量季減12%，營收卻季增21%，反映產品價格及組合明顯改善。吳敏求解釋，NOR出貨減少並非需求放緩，而是部分產能轉向NAND，導致供應受到限制。

在NOR應用方面，資料中心對512Mb、1Gb甚至2Gb高容量產品需求持續增加，與傳統車用、工控等應用競爭有限產能。旺宏將優先供應具有長期合作價值的客戶，而非單純追求出貨規模。

此外，旺宏長達約18年的ROM產品計畫也逐步走向尾聲。吳敏求表示，未來法說會將不再單獨列出ROM業務，相關產能與資源將轉往其他產品。

面對中國及國際記憶體大廠積極擴產，吳敏求強調，旺宏不是一家「Me too Company」，不會透過削價與大廠正面競爭，而是鎖定工控、車用、醫療、太空通訊及資料中心等差異化市場，建立長期競爭優勢。隨著378億元投資分階段到位，2027年下半年至2028年將成為旺宏下一階段產能與營運成長的重要觀察期。