快訊

乳房超音波做一半…板橋女婦產科醫師偷吸女病患胸部 下場出爐

丈夫謀財害命？河口湖命案死者出國前曾落軌 高鐵回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

旺宏吳敏求：重押3D NAND、eMMC 搶攻2028年商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
旺宏董事長吳敏求。圖／旺宏提供
旺宏董事長吳敏求。圖／旺宏提供

因應記憶體市場供不應求，旺宏（2337）今日在法說會給出明擴產方向。董事長吳敏求於法說會明確表示，旺宏未來不再增加NOR Flash產能，新增投資將集中NAND Flash及eMMC，尤其是3D NAND相關產品。公司今年原規劃投資220億元，董事會後續再核准158億元，合計378億元，第一階段新增產能預計2027年下半年量產，第二階段則可能延至2028年才開始貢獻。

吳敏求指出，旺宏現有產能已相當有限，即使今年開始投入新設備，從安裝、製程調整到客戶認證，仍需相當長時間。第一階段設備今年陸續進廠，正式量產時間已確定落在2027年下半年；至於新增158億元投資，由於設備交期較長，可能要到2027年下半年或年底才能進廠，真正量產將落在2028年。

值得注意的是，儘管NOR Flash需求持續強勁，旺宏卻決定不再擴充NOR產能。吳敏求強調，旺宏規模有限，不可能與三星、SK海力士及美光全面競爭，必須將資源投入最具競爭優勢的領域。未來NOR將聚焦資料中心、太空通訊及醫療等高價值應用，新增產能則優先配置NAND與eMMC。

吳敏求透露，旺宏擴大3D NAND與eMMC產能，背後已有重要客戶持續提出需求，希望公司增加供應。這也是旺宏決定將新增投資轉向NAND的重要原因。

從第3季營收結構來看，NAND占比已達47%，季增39%、年增768%，超越NOR的46%，成為旺宏最大營收來源。NOR雖然出貨量季減12%，營收卻季增21%，反映產品價格及組合明顯改善。吳敏求解釋，NOR出貨減少並非需求放緩，而是部分產能轉向NAND，導致供應受到限制。

在NOR應用方面，資料中心對512Mb、1Gb甚至2Gb高容量產品需求持續增加，與傳統車用、工控等應用競爭有限產能。旺宏將優先供應具有長期合作價值的客戶，而非單純追求出貨規模。

此外，旺宏長達約18年的ROM產品計畫也逐步走向尾聲。吳敏求表示，未來法說會將不再單獨列出ROM業務，相關產能與資源將轉往其他產品。

面對中國及國際記憶體大廠積極擴產，吳敏求強調，旺宏不是一家「Me too Company」，不會透過削價與大廠正面競爭，而是鎖定工控、車用、醫療、太空通訊及資料中心等差異化市場，建立長期競爭優勢。隨著378億元投資分階段到位，2027年下半年至2028年將成為旺宏下一階段產能與營運成長的重要觀察期。

吳敏求 旺宏 NAND

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

旺宏Q3獲利大爆發！EPS達5.52元　前三季營收538億元超越歷年全年紀錄

旺宏財報／史上最賺一季 第3季獲利破百億、前三季賺逾一股本

記憶體超級循環還沒結束？黃仁勳、戴爾談供需 南亞科彈升逾5%

華城北美AI訂單暢旺 法人：明後年迎新一波成長高峰

相關新聞

旺宏財報／史上最賺一季 第3季獲利破百億、前三季賺逾一股本

記憶體大廠旺宏（2337）27日召開法說會並公布第3季財報，單季獲利首度突破百億元，每股純益5.52元，雙雙改寫歷史新高，董事長吳敏求直言，這是旺宏成立以來表現最好的一季。毛利率同步攀升至70.5%，累計前三季每股純益10.34元，賺逾一個股本。

光鼎法說會／功率半導體獲認證出貨 明年啟動原廠直攻美印

LED封裝廠光鼎（6226）27日召開法說會，公司指出，為擺脫近年傳統LED市場殺價競爭與大陸紅色供應鏈補貼帶來的營運衝擊，全力推動體質轉型，積極由傳統LED封裝跨足高附加價值應用領域，旗下IGBT與碳化矽（SiC）MOSFET等功率半導體新事業布局已於今年大致到位，明年起成長力度將全面加大，不僅成功打入大型太陽能逆變器案場並依序出貨，美印市場更啟動原廠直攻策略，全力衝刺全球市占率。

達明財報／第3季稅後純益8,544萬元為單季歷史次高 EPS達0.81元

協作機器人大廠達明（4585）27日公布今年第3季財報，在上季獲利創下單季歷史新高後，在基期較高下，第3季稅後純益降至8,544萬元，季減30.8%、但年增131.44%，為單季獲利歷史次高紀錄，每股純益（EPS）0.81元。

凡甲董事會通過 規劃現金減資25%

凡甲（3526）27日公告，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，董事會通過擬辦理現金減資退還股東股款案。規劃減資金額1.68億元，規劃減資1,688萬股，減資比率25%，減資後股本為5.06億元，預訂12月17日召開股東臨時會。

中鋼獲利／自結9月稅前盈餘5.8億元 與去年同期相比轉虧為盈

中鋼（2002）27日公告，9月稅前盈餘5.8億元，與去年同期相比轉虧為盈；今年前3季合併稅前盈餘43億元，較去年同期虧損46億元相比大幅改善，獲利轉正，營收也維持成長。展望第4季，隨國際鋼價逐步回穩、亞洲鋼廠調漲盤價，以及國內科技產業帶動製造業接單，中鋼全年獲利有望維持正數。

騏億鑫上櫃前現金增資 暫定以新台幣252元溢價發行

半導體廠務工程整合服務商騏億鑫（7848）27日公告，股票初次上櫃前現金增資發行新股，現金增資價格暫定以新台幣252元溢價發行。騏億鑫表示，現增所募集金額，擬用於充實營運資金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。