快訊

乳房超音波做一半…板橋女婦產科醫師偷吸女病患胸部 下場出爐

丈夫謀財害命？河口湖命案死者出國前曾落軌 高鐵回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

旺宏Q3獲利大爆發！EPS達5.52元 前三季營收538億元超越歷年全年紀錄

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
旺宏董事長吳敏求。記者葉信菉／攝影
旺宏董事長吳敏求。記者葉信菉／攝影

記憶體市場供需吃緊，帶動旺宏（2337）營運大爆發！旺宏今舉行第三季法說會，董事長吳敏求宣布，第3季營收達242億元，改寫單季歷史新高，毛利率衝上70.5%，稅後純益109.51億元，季增42%，每股純益（EPS）達5.52元，優於第牛季約3.91元。累計前三季營收538億元，年增155%，不僅大幅超越去年同期211億元，更已超越過去歷年全年營收最高紀錄，營運寫下新里程碑。

吳敏求指出，旺宏第3季創下公司歷來最佳季度成績，後續仍有成長空間。不過，目前產能已相當有限，新增投資從設備進廠、安裝到客戶認證，至少需要一年以上，因此短期不可能依靠擴充產能快速成長，現階段營運成長主要來自產品價格提升。

旺宏財務長葉沛甫說，第3季營收季增27%，較去年同期82億元成長近兩倍，毛利約171億元，毛利率70.5%，較第二季64.4%提升6.1個百分點。營業利益約129億元，季增44%，稅前淨利129.97億元，稅後淨利109.51億元，單季EBITDA達143億元，EBITDA率約59%。

值得注意的是，第3季毛利包含約7.5億元存貨跌價損失回轉利益，主要來自過去唯讀記憶體（ROM）和NAND型產品庫存。吳敏求表示，公司將按既定計畫逐步去化存貨，未來仍可能陸續認列回轉利益。

產品組合方面，NAND Flash成為最大營收來源，占比達47%，季增39%、年增768%；NOR Flash占46%，季增21%、年增158%，兩大產品合計貢獻93%營收。其中，資料中心對高容量NOR需求強勁，NAND則受惠SLC NAND與eMMC產品需求增加，成為推升營收與獲利的雙引擎。

旺宏累計前三季營收538億元，超越2021年全年505億元的歷史高點，毛利約336億元，毛利率約62.6%，前三季每股純益達10.34元。葉沛甫指出，旺宏財務體質同步改善，第3季底現金及約當現金達295億元，股東權益733億元，每股淨值36.95元，負債比率降至35.5%。

隨著獲利大幅成長，旺宏也提高員工酬勞提列。吳敏求強調，公司將獲利的15%與員工分享，相關費用已反映在財報中。展望後市，在新增產能最快2027年下半年才開始貢獻下，旺宏短期營運仍將仰賴價格提升與高價值產品組合優化，延續成長動能。

營收 旺宏 EPS 吳敏求 法說會 毛利率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

旺宏財報／史上最賺一季 第3季獲利破百億、前三季賺逾一股本

力成財報／第3季獲利26.1億年增近七成 前三季EPS 9.05元創同期次高

旺宏財報／第3季毛利率70.5% 每股純益5.52元

寶雅財報／單季首賺逾10億創新高、前三季每股賺2.7元 每股面額改1元

相關新聞

旺宏財報／史上最賺一季 第3季獲利破百億、前三季賺逾一股本

記憶體大廠旺宏（2337）27日召開法說會並公布第3季財報，單季獲利首度突破百億元，每股純益5.52元，雙雙改寫歷史新高，董事長吳敏求直言，這是旺宏成立以來表現最好的一季。毛利率同步攀升至70.5%，累計前三季每股純益10.34元，賺逾一個股本。

信義財報／前三季稅後純益6.78億元 EPS 0.92元

信義（9940）27日公告，今年前三季稅後純益6.78億元，年增1,136.89％，每股稅後純益（EPS）0.92元。若以上半年財報推估，第3季稅後純益1.89億元，年增118.59%，每股稅後純益0.26元。

光鼎法說會／功率半導體獲認證出貨 明年啟動原廠直攻美印

LED封裝廠光鼎（6226）27日召開法說會，公司指出，為擺脫近年傳統LED市場殺價競爭與大陸紅色供應鏈補貼帶來的營運衝擊，全力推動體質轉型，積極由傳統LED封裝跨足高附加價值應用領域，旗下IGBT與碳化矽（SiC）MOSFET等功率半導體新事業布局已於今年大致到位，明年起成長力度將全面加大，不僅成功打入大型太陽能逆變器案場並依序出貨，美印市場更啟動原廠直攻策略，全力衝刺全球市占率。

達明財報／第3季稅後純益8,544萬元為單季歷史次高 EPS達0.81元

協作機器人大廠達明（4585）27日公布今年第3季財報，在上季獲利創下單季歷史新高後，在基期較高下，第3季稅後純益降至8,544萬元，季減30.8%、但年增131.44%，為單季獲利歷史次高紀錄，每股純益（EPS）0.81元。

凡甲董事會通過 規劃現金減資25%

凡甲（3526）27日公告，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，董事會通過擬辦理現金減資退還股東股款案。規劃減資金額1.68億元，規劃減資1,688萬股，減資比率25%，減資後股本為5.06億元，預訂12月17日召開股東臨時會。

中鋼獲利／自結9月稅前盈餘5.8億元 與去年同期相比轉虧為盈

中鋼（2002）27日公告，9月稅前盈餘5.8億元，與去年同期相比轉虧為盈；今年前3季合併稅前盈餘43億元，較去年同期虧損46億元相比大幅改善，獲利轉正，營收也維持成長。展望第4季，隨國際鋼價逐步回穩、亞洲鋼廠調漲盤價，以及國內科技產業帶動製造業接單，中鋼全年獲利有望維持正數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。