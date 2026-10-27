旺宏Q3獲利大爆發！EPS達5.52元 前三季營收538億元超越歷年全年紀錄

記憶體市場供需吃緊，帶動旺宏（2337）營運大爆發！旺宏今舉行第三季法說會，董事長吳敏求宣布，第3季營收達242億元，改寫單季歷史新高，毛利率衝上70.5%，稅後純益109.51億元，季增42%，每股純益（EPS）達5.52元，優於第牛季約3.91元。累計前三季營收538億元，年增155%，不僅大幅超越去年同期211億元，更已超越過去歷年全年營收最高紀錄，營運寫下新里程碑。

吳敏求指出，旺宏第3季創下公司歷來最佳季度成績，後續仍有成長空間。不過，目前產能已相當有限，新增投資從設備進廠、安裝到客戶認證，至少需要一年以上，因此短期不可能依靠擴充產能快速成長，現階段營運成長主要來自產品價格提升。

旺宏財務長葉沛甫說，第3季營收季增27%，較去年同期82億元成長近兩倍，毛利約171億元，毛利率70.5%，較第二季64.4%提升6.1個百分點。營業利益約129億元，季增44%，稅前淨利129.97億元，稅後淨利109.51億元，單季EBITDA達143億元，EBITDA率約59%。

值得注意的是，第3季毛利包含約7.5億元存貨跌價損失回轉利益，主要來自過去唯讀記憶體（ROM）和NAND型產品庫存。吳敏求表示，公司將按既定計畫逐步去化存貨，未來仍可能陸續認列回轉利益。

產品組合方面，NAND Flash成為最大營收來源，占比達47%，季增39%、年增768%；NOR Flash占46%，季增21%、年增158%，兩大產品合計貢獻93%營收。其中，資料中心對高容量NOR需求強勁，NAND則受惠SLC NAND與eMMC產品需求增加，成為推升營收與獲利的雙引擎。

旺宏累計前三季營收538億元，超越2021年全年505億元的歷史高點，毛利約336億元，毛利率約62.6%，前三季每股純益達10.34元。葉沛甫指出，旺宏財務體質同步改善，第3季底現金及約當現金達295億元，股東權益733億元，每股淨值36.95元，負債比率降至35.5%。

隨著獲利大幅成長，旺宏也提高員工酬勞提列。吳敏求強調，公司將獲利的15%與員工分享，相關費用已反映在財報中。展望後市，在新增產能最快2027年下半年才開始貢獻下，旺宏短期營運仍將仰賴價格提升與高價值產品組合優化，延續成長動能。