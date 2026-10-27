南紡法說會／紡織本業改善有成 越南紡紗回溫、明年上半年續看好

南紡（1440）27日表示，隨著紡織景氣逐步復甦，越南紡紗事業第4季客戶詢單熱絡，對明年營運抱持審慎樂觀態度，若全球景氣未出現重大變化，營運改善趨勢有望延續至明年上半年。流通事業方面，南紡購物中心今年營業額力拚再創新高，IKEA台南首店預計年底前進駐，漢來美食旗下人氣自助餐品牌「島語」也將於明年第1季進駐，為明年業績增添動能。

南紡27日舉行法說會，釋出紡織本業及流通事業最新展望。公司指出，全球品牌對庫存控管仍相當嚴格，紡織供應鏈接單模式已出現變化，過去客戶可能以年度或季度規劃交貨，如今訂單交期普遍縮短至一至兩個月。儘管第4季越南紡紗客戶詢單明顯轉趨熱絡，但品牌尚未恢復大規模、長交期下單，公司仍將依市場需求彈性調整生產計畫，並採取擇優接單策略。

在產能利用率方面，南紡目前台灣化纖稼動率約七成，越南紡紗則約六至七成。公司強調，現階段不追求全產全銷，而是優先承接具獲利空間的訂單，將產能集中於特殊規格、環保再生及高值化產品，避免為提高稼動率而增加一般規格產品比重，陷入削價競爭。

南紡說明，目前全球紡織市場供給仍大於需求，特殊規格產品的市場需求也有一定限制，因此單純提高生產效率、降低成本，已不足以確保獲利。公司近年持續調整產品組合，在毛利率與稼動率之間取得平衡，相關策略已逐步反映在本業獲利表現。

南紡第2季毛利率由首季8.73%提升至12.82%，營業利益也由虧轉盈。公司指出，台灣化纖與越南紡紗事業均有改善，其中以越南紡紗事業群的改善幅度較為明顯，主要受惠高成本庫存逐步去化、產品組合優化，以及不再為接單而接單，帶動整體毛利率回升。

不過，原料價格波動仍是後續營運變數。南紡表示，今年台灣化纖原料價格較去年同期上漲逾三成，雖然下半年已陸續調整部分產品售價，但一般規格產品受市場競爭影響，成本難以完全轉嫁。尤其9月化纖原料價格突然大幅上漲，售價調整速度不及成本漲幅。

相較之下，越南紡紗原料以天然棉花為主，通常維持三至六個月的在途及在庫原料，較能緩衝短期成本波動。南紡預期，若明年氣候平穩、棉花採收量增加，加上品牌補庫存仍偏保守，2027年棉花價格仍有下修空間。

展望全年，南紡表示，隨著產品結構調整逐漸發揮效益，對今年全年轉虧為盈抱持信心，但單季表現仍可能受到原料價格及地緣政治因素影響。

流通事業方面，南紡購物中心2025年營業額達109億元，連續多年創新高，今年內部目標至少成長3%，挑戰5%。南紡表示，購物中心持續優化A1館與A2館的品牌組合，預期今年營業額突破110億元沒有問題，並看好新品牌陸續進駐，帶動後續成長。

其中，IKEA台南首店預計今年底前有機會進駐，漢來美食旗下「島語」則規劃明年第1季進駐。至於購物中心三期開發，預定基地約4,200坪，目前持續規劃及招商，初步希望2030年前有進一步進展，但尚未訂出明確完工時程。

此外，南紡持續推進南紡科技園區首期開發，規劃地下兩層、地上八層的廠辦大樓，提供研發中心及科技產業進駐。公司預計2028年下半年取得使用執照，最快同年第4季開始貢獻出售及租金收入，並規劃至少保留一半以上空間作為長期出租使用。