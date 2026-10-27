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旺宏財報／史上最賺一季 第3季獲利破百億、前三季賺逾一股本
記憶體大廠旺宏（2337）27日召開法說會並公布第3季財報，單季獲利首度突破百億元，每股純益5.52元，雙雙改寫歷史新高，董事長吳敏求直言，這是旺宏成立以來表現最好的一季。毛利率同步攀升至70.5%，累計前三季每股純益10.34元，賺逾一個股本。
旺宏第3季合併營收242.4億元，季增26.7%、年增195.1%；毛利率70.5%，季增6.1個百分點、年增57.0個百分點；營益率53.4%，季增6.5個百分點，較去年同期負13.9%大幅改善。稅後純益109.5億元，季增41.6%，較去年同期虧損8.6億元轉盈；每股純益5.52元。
累計前三季合併營收538.3億元，年增154.5%，已超越2021年全年505.7億元的歷史紀錄；毛利率62.6%，年增47.2個百分點；營益率44.3%，較去年同期負15.6%提高59.9個百分點。稅後純益204.7億元，較去年同期虧損30.1億元轉盈，每股純益10.34元。
針對後續成長動能，吳敏求表示，旺宏現有產能有限，新增投資至少需要一年以上等待時間，短期難以透過擴產快速拉升營運，目前成長主要來自價格提升。他認為，旺宏後續仍有持續成長空間。
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