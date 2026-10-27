力成：先進封裝營收拉升至三成 公司不再依賴傳統記憶體經濟循環

力成（6239）董事長蔡篤恭今日在法說會上指出，公司的經營理念與策略定位透過不斷的技術研發，提供客戶最好的封測解決方案。優先服務半導體產品或系統模組公司，也已持續發展高階。力成統計，先進封裝營收拉升至三成，公司不再依賴傳統記憶體經濟循環。

他提到，希望有機會與晶圓廠有共同供應鏈或策略聯盟的機會，公司致力提升對客戶的附加價值，而非僅僅是晶圓廠的封測代工者。

先進封裝業務現況與未來動能方面，力成已持續多年投入先進封裝技術及產品布局，並逐步擴充至 AI、HPC（高速運算）高階邏輯晶片相關業務。

力成統計，若將面板級扇出型封裝等先進封裝相關業務納入計算，營收占比已達三成以上。

展望未來，力成指出，隨著產能出貨持續增加，先進封裝業務的營收規模與占比將持續提升。預期未來公司不再依賴傳統記憶體經濟循環，而是由記憶體封裝、傳統封裝及先進封裝等業務共同驅動。