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半導體擴廠帶動高規格貨梯需求！宏偉電機訂單暴增 預計11月轉上櫃

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
圖左至右依序為宏偉電機協理陳宗杰、宏偉電機總經理陳顯堂、宏偉電機董事長黃埮城及宏偉電機董事長協理黃郁仁。記者朱曼寧／攝影
圖左至右依序為宏偉電機協理陳宗杰、宏偉電機總經理陳顯堂、宏偉電機董事長黃埮城及宏偉電機董事長協理黃郁仁。記者朱曼寧／攝影

國內工業用及特殊用途電梯專業製造商宏偉電機（4565）預計11月19日掛牌上櫃，27日舉辦上櫃前媒體茶敘，宏偉電機董事長黃埮城表示，在AI科技擴廠潮下，目前在手訂單能見度達3年，且訂單量已較過去翻倍成長，其中科技大廠等相關訂單占比更達59％。

黃埮城指出，過去在手訂單能見度約一年半，但隨著AI、半導體先進製程及高科技產業持續擴廠，帶動高載重、無塵室及自動化搬運等特殊規格電梯需求，今年訂單能見度已大幅拉長至三年，顯示科技業擴廠需求強勁。

宏偉電機成立於1979年，旗下自有品牌「歐賓電梯VOLBIN」，主要從事工業用客貨梯、特殊用途電梯及自動化輸送設備，提供研發設計、製造、安裝及維修保養一站式服務。產品涵蓋高載重貨梯、無塵室電梯、防爆電梯及智慧物流設備，並具備機械結構、驅動主機及自主控制系統整合能力，目前已完成20噸級電梯CE認證。

宏偉電機客戶涵蓋國內晶圓代工龍頭、光學鏡頭大廠、半導體封測大廠，以及國際玻璃材料、記憶體與半導體設備大廠等，產品廣泛應用於半導體、電子科技及高科技廠房，隨科技大廠持續擴充產能，也帶動特殊用途電梯接單成長。

營運表現方面，宏偉電機2025年營收16.68億元，毛利率由2024年的41.89％提升至44.88％，每股稅後純益（EPS）6.93元；2026年上半年營收10.16億元，年增7.4％，毛利率進一步提升至46.65％，稅後純益3.49億元，EPS達5.66元。

其中，受惠高科技廠房對特殊規格及選配功能需求增加，帶動產品組合優化，新機毛利率由2024年的33％提升至2025年的40％，今年上半年更達43％，反映高附加價值產品比重提升，對獲利帶來正面挹注。

除新機訂單外，維修保養業務也是宏偉電機重要營收來源。2025年售後服務收入達7.16億元，占整體營收43％，毛利率約51％；今年上半年售服收入3.89億元，年增9.6％。

黃埮城表示，截至2025年底，累計維保設備達5,661台，其中機齡15年以上占42％，今年前三季維修保養台數已接近6,000台，維保台數幾乎每年穩定成長5％。

黃埮城指出，隨過去幾年新梯安裝量持續增加，未來維保需求也將同步擴大，加上老舊設備維修、零組件更換及汰舊換新需求，可望持續挹注售後服務收入。

宏偉電機指出，2025年接單出貨比達1.37倍，且已連續五年高於1倍，為後續營運提供支撐。隨高科技產業對垂直運輸設備的要求，從單純載運提升至智慧控制、自動化整合及節能管理，公司也將持續投入大載重、大體積、能源回饋及智慧維護等技術，提高產品附加價值。

至於海外布局方面，黃埮城指出，目前外銷訂單占比約兩成，出貨市場以越南、印度、馬來西亞、泰國及中國大陸為主。

展望未來，黃埮城表示，除持續掌握國內半導體及科技業擴廠商機，也將運用台灣、中國大陸及越南等營運據點，配合科技大廠海外設廠腳步，進一步拓展東南亞市場，擴大海外營運規模。

宏偉電機董事長黃埮城。記者朱曼寧／攝影
宏偉電機董事長黃埮城。記者朱曼寧／攝影

宏偉電機總經理陳顯堂（左）、宏偉電機董事長黃埮城（右）。記者朱曼寧／攝影
宏偉電機總經理陳顯堂（左）、宏偉電機董事長黃埮城（右）。記者朱曼寧／攝影

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