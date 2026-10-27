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力成財報／第3季獲利26.1億年增近七成 前三季EPS 9.05元創同期次高

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
力成科技董事長蔡篤恭。記者邱德祥／攝影
力成科技董事長蔡篤恭。記者邱德祥／攝影

封測大廠力成（6239）27日召開法說會並公布第3季財報，毛利率、營益率及淨利率同步攀升，歸屬母公司稅後純益26.1億元，季增17.7%、年增69.8%，每股稅後純益3.55元。累計前三季每股稅後純益9.05元，創歷年同期次高。

力成第3季合併營收253.3億元，季增9.6%、年增26.9%；毛利率24%，季增2.2個百分點、年增7.9個百分點；營益率17.7%，季增2.4個百分點、年增7.4個百分點。歸屬母公司稅後純益26.1億元，季增17.7%、年增69.8%，每股純益3.55元。

累計前三季合併營收697.6億元，年增30.3%；毛利率21.9%，年增5.6個百分點；營益率15.4%，年增5.2個百分點。歸屬母公司稅後純益66.8億元，年增81.7%，每股稅後純益9.05元，獲利成長幅度明顯高於營收。

從服務別觀察，第3季封裝營收占比67%、測試占24%，系統級封裝與模組（SiP／Module）占9%。其中，測試占比較第2季提高1個百分點，較去年同期增加2個百分點。產品結構方面，第3季邏輯產品占43%，為最大營收來源，較第2季提高2個百分點；NAND Flash占28%、DRAM占20%，系統級封裝與模組占9%。

記憶體業務方面，力成指出，DRAM訂單能見度高，推升相關營收穩定成長；NAND Flash則受惠AI伺服器帶旺企業級固態硬碟（eSSD）需求，帶動營收持續成長。其中，eSSD營收持續季增，年增幅達高雙位數。

邏輯業務出貨持續增加，第3季營收季增、年增均達雙位數。子公司超豐（2441）受惠客戶需求強勁、產品價格調整及簽訂長期供貨協議（LTA），營收同樣繳出雙位數季增與年增；Tera Probe與晶兆成則持續投入資本支出，支應客戶需求，營收季增、年增均維持高雙位數成長。

財報 力成 EPS

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