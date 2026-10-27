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寶雅財報／前三季獲利28.7億元、年增逾三成 創歷史新高
寶雅（5904）27日公布2026年第3季財報，第3季營收為73.59億元，季增6.2%，年增15.0%；營業毛利為34.33億元，毛利率為46.6%；營業利益為12.89億元，年成長28.6%，營業利益率17.5%；第3季稅後獲利10.16億元，年增25.6%，單季每股純益為0.95元。
累計前九月營收為213.86億元，年增14.1%；營業毛利為97.50億元，毛利率為45.6%；營業利益為35.87億元，營業利益率16.8%；稅後獲利28.73億元，年增31.4%，每股純益2.70元。
截至9月底為止，全國共有495間寶雅。
寶雅在會員經營與數位服務布局方面，持續擴大跨界點數生態圈，透過異業合作提升會員點數的使用彈性與價值。目前POYA點數已串聯全家便利商店、亞洲萬里通、Ocard、LINE TV、特爾電力、旅電共享行動電源、固得租車、ViVi PARK等多元生活服務，應用場景涵蓋零售、交通、旅遊、娛樂及數位內容等領域。未來將持續拓展跨品牌點數合作，讓會員累積的點數不僅能在寶雅消費使用，更能延伸至日常生活各場景，進一步提升會員黏著度與POYA會員生態圈價值。
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