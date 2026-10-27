寶雅財報／單季首賺逾10億創新高、前三季每股賺2.7元 每股面額改1元

力成（6239）董事長蔡篤恭27日在法說會上指出，力成的客戶陣容與開發名單已進一步擴展至 AI 晶片的雲端服務供應商（CSP）等。從傳統封裝轉向面板級基礎設施與先進研發，公司積極擴建FOPLP、3DIC 與 CPO 等高階設備。為釋放資金與工程研發量能以全力投入先進封裝，力成透過整頓成熟且毛利率較低的海外資產（例如調整中國大陸傳統封裝廠的股權結構）來精簡營運架構，將投資重心全面聚焦於台灣的高階先進製程據點。

2026-10-27 14:52