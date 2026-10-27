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寶雅財報／單季首賺逾10億創新高、前三季每股賺2.7元 每股面額改1元
寶雅*（5904）獲利再創高峰，27日公告第3季稅後純益10.16億元，年增25.65%，單季稅後純益首度突破10億元，改寫歷史新高。累計前三季稅後純益28.73億元，年增31.38%。由於寶雅今年完成股票面額由每股10元變更為1元，股數增加十倍，調整後第3季每股純益為0.95元，前三季每股純益為2.7元。
寶雅第3季營收73.59億元，年增14.97%，創單季歷史新高；營業利益12.89億元，年增28.58%。單季毛利率46.65%，較去年同期提升0.75個百分點。
累計前三季營收213.86億元，年增14.1%，創歷史同期新高；營業利益35.87億元，年增33.05%。前三季毛利率45.59%，較去年同期提升1.23個百分點。
寶雅表示，營運成長主要受惠既有門市持續優化、新店陸續加入營運，以及檔期活動與商品組合調整帶動。公司持續強化美妝、生活用品等核心品類的商品力與會員經營。
展店方面，寶雅9月門市淨增四家，全台店數達495家，距500店里程碑僅差五家。公司先前法說會指出，今年全年展店目標為60家，長期800店目標維持不變，將依市場需求及展店品質，彈性選擇不同店型。
門市數位化方面，寶雅今年首度導入電子貨架標籤，後續新展店及改裝門市將逐步導入；自助結帳設備預計由去年底約50座增至今年底150座。今年資本支出預計約12億元，主要投入展店及門市改裝。
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