智原攜手三星、聯電 搶下美國2奈米雲端AI專案訂單

特殊應用晶片廠智原總經理王國雍今天表示，透過與三星（Samsung）、聯電和記憶體廠等夥伴合作，成功搶下美國廠商2奈米雲端人工智慧（AI）專案訂單，總金額高達數千萬美元，是智原史上最大規模專案。

智原今天召開線上法人說明會，王國雍說，智原客戶委託設計（NRE）業務在先進製程有新斬獲，成功搶下2奈米環繞閘極（GAA）製程雲端AI專案訂單，這對智原意義重大，是最先進的製程，也是第1個2奈米GAA製程專案，複雜度也最高。

王國雍表示，原本客戶計劃採用4奈米製程，基於延長產品生命週期考量，決定改採2奈米製程；這專案總金額達數千萬美元，預計2027年上半年將有第1筆收入入帳，後續依進度認列，是智原史上最大金額的專案。

王國雍說，智原具備設計以及統籌協調能力，是能夠搶下2奈米專案的關鍵，此案將採用三星的晶圓代工，另外還與聯電及記憶體廠等夥伴合作。

智原第3季受惠量產業務優於預期，加上矽智財（IP）業績創下歷史新高，整體第3季營收攀高至新台幣36.64億元，季增10.6%，為歷年同期新高。

受產品組合變化影響，低毛利的量產業務比重攀升，智原第3季毛利率42.5%，較第2季下滑2.7個百分點，營業利益2.14億元，季減20.8%，受惠業外轉投資評價利益挹注，智原第3季歸屬母公司淨利2.79億元，季增40.8%，每股純益1.07元。

展望未來，智原預期，第4季IP業績可望持續成長創高，NRE業務將顯著成長，量產業務可能下滑，整體第4季營收將較第3季持平，毛利率約45%。

王國雍表示，2027年營收將成長2位數，包括IP、NRE和量產3大產品線2027年營收可望同步成長。