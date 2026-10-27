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亞昕科技上半年毛利率41.92% 登錄興櫃順利展開蜜月行情

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
亞昕科技董事長張恩傑。記者李孟珊／攝影
亞昕科技董事長張恩傑。記者李孟珊／攝影

德微科技（3675）旗下專注功率半導體元件、晶圓設計與製造領域的亞昕科技（7960），原訂 10月23日登錄興櫃市場買賣，受颱風假影響，27日成為登錄興櫃後第一個交易日，盤中一度衝達225元，終場收在172.5元，以券商認購價120元計算，漲幅43.75%，順利拉開蜜月行情序幕。

亞昕科技表示，透過集團「晶圓設計與製造、封裝測試與品牌銷售」的專業分工，將以自主晶圓設計與製造能力為核心，持續深化車用與高階產品布局，拓展外部客戶及國際合作，邁向下一階段發展。

亞昕科技2005年成立，深耕功率半導體產業逾20年，產品涵蓋整流、功率控制及保護元件。2024年透過受讓達爾科技基隆分公司之晶圓業務，進一步擴充研發與製造能力，目前已具備四吋、五吋及六吋晶圓平台。

受惠產能綜效，亞昕科技今年上半年毛利率41.92%，核心終端產業應用聚焦車用電子、工業控制、消費電子三大領域，隨著高階產品陸續放量，營運效益逐步顯現，預期亞昕科技未來的營收與獲利成長，非常值得期待。

隨著生成式AI伺服器與大型資料中心的發展，電源效率、穩定性與可靠度受到更多重視，也為功率半導體帶來新的應用機會。亞昕科技持續深化產品布局，並推進高耐壓、高功率保護元件的開發，接軌高階電源需求升級趨勢。

為因應次世代電力架構，亞昕科技持續強化產品開發能力，已逐步推進800V至1,200V高耐壓產品、5KW至8KW TVS保護元件等產品布局，積極拓展高階車用、高效能運算（HPC）與AI相關應用，並掌握未來Edge AI發展帶來的市場機會。

展望未來，亞昕科技強調，將以上游的技術引擎，持續優化高毛利產品組合，穩健拓展全球AI與車用供應鏈的市場份額。

興櫃 毛利率 半導體

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