程曦資訊掛牌上櫃喜得開門紅 無懼盤勢震盪大漲12%

程曦資訊（6898）27日以每股60元的承銷價掛牌上櫃，並以62.7元開出紅盤，漲幅4.5%，盤中無懼盤勢震盪，最高點來到67.6元，漲幅12.67%，最終收盤價67.2元，上漲7.2元，漲幅12%。公司指出，未來將透過AI顧問服務與數位平台布局，拓展企業數位轉型服務範疇。

程曦資訊深耕客服營運、企業流程委外（BPO）及系統整合服務逾30年，憑藉長期累積的產業經驗，穩定的客戶合作關係及數位技術整合能力，建立穩固的營運基礎。隨著AI技術加速導入企業營運流程，公司積極將既有BPO營運經驗延伸至AI賦能的企業流程再造（AI BPR）領域。

經營層指出，目前已將AI質檢、AI Trainer、AI Agent及知識管理等技術導入客服營運及內部管理流程，透過人機協作提升服務品質及營運效率，隨著AI應用逐步落地，已在內部人力工時縮減及人力成本降低等方面展現具體效益。

程曦資訊未來將持續推進AI BPR與數位平台服務商業化，並逐步由客服委外服務商延伸為企業AI轉型解決方案的提供者，透過既有業務穩健成長與AI新事業雙軌推進，開創下一階段成長契機。