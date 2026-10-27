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印度內需「硬啦」! 鋼鐵第4季復甦 中鋼股價越墊越高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
印度與大陸大量鋼材出口，長期壓抑亞洲鋼價，如今印度內需強勁，低價鋼材出口驟降，大陸鋼廠也持續調整供給，都支撐亞洲鋼價。圖／AI生成
印度與大陸大量鋼材出口，長期壓抑亞洲鋼價，如今印度內需強勁，低價鋼材出口驟降，大陸鋼廠也持續調整供給，都支撐亞洲鋼價。圖／AI生成

印度與大陸大量鋼材出口，長期壓抑亞洲鋼價，如今印度內需強勁，低價鋼材出口驟降，大陸鋼廠也持續調整供給，都支撐亞洲鋼價。上市鋼廠主管表示，供給壓力減輕，加上成本支撐，亞洲鋼價大跌不易，後市審慎樂觀。中鋼（2002）股價27日也相對強勢，收19.75元，上漲1%，穩步上漲，其他鋼鐵股也有漲勢。

鋼廠主管表示，印度政府大規模投資公共建設，涵蓋鐵路、公路、港口及其他基礎設施，帶動鋼筋、型鋼與鋼板需求，同時營建及製造業需求擴張，低價鋼材轉向供應內需，對台灣鋼廠而言，印度低價鋼材外銷減少，有利維持報價。

中、日韓鋼廠也減少供給，大陸鋼協公布資料顯示，9月下旬陸日均粗鋼產量較前期下降2.1%，鋼材庫存量同步減少8.4%，日本JFE Steel先前受到極端天氣影響，減產約60萬公噸；韓國POSCO光陽廠高爐預計11月進行熄火大修，短期可能減少市場現貨供給。

另外法人也表示，中東地區鋼材及半成品出口供給減少，美國關稅政策，歐洲受碳邊境調整機制及進口關稅配額限制，造成鋼鐵供給趨緊俏，推升歐美鋼廠當地鋼價站穩高檔。

成本方面，預期焦煤價格可能上升，將提高鋼廠維持合理售價的意願。由於供給壓力減輕，加上成本支撐，鋼廠主管認為亞洲鋼價大跌不易，可望維持穩定。

中鋼已連續兩個月全面調漲盤價，累計漲價每公噸1,400至1,500元，其中10月主力產品調漲每公噸500至600元；11月熱軋、冷軋及鍍鋅等五項月盤產品再全面調高每公噸900元，創近五個月最大漲幅。

法人看好，隨亞洲供給收縮、全球鋼價全面轉強，加上第4季需求及補庫存啟動，中鋼產銷可望持續改善，營運將越來越好。

印度 中鋼 鋼鐵 鋼價

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