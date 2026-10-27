何時拿下電信股王？ 台灣大總座林之晨：股價超越中華電「只是時間的問題」

台灣大哥大（3045）今年拿下電信累積每股獲利王寶座，至於什麼時候拿下電信股王，台灣大總經理林之晨27日表示，股價超越中華電（2412）「只是時間的問題」，同時有信心可以完成公開收購精誠（6214）的計劃。

台灣大於8月12日宣布公開收購精誠，當時台灣大股價109.5元，精誠則為142.5元。

今日台灣大上漲1.5元，收134.5元，精誠上漲2元，收203元。

精誠近期隨著AI趨勢帶動，加上台灣大收購，股價漲幅約42.46%；隨著公布收購精誠、獲利亮眼及近期買盤湧入，台灣大漲幅24.54%。

林之晨表示，收購精誠日期至11月5日不會再延期，目前收購的比例狀況非常好，非常有信心可以達標。

台灣大前九月每股純益4.26元，拿下電信每個獲利王寶座。

台灣大表示，Telco電信本業方面，iPhone 18 Pro系列開賣帶動買氣，申辦用戶中逾七成選擇搭配月租1,399元以上高資費方案，帶動單月銷貨收入年增20%，受惠於全光速等高速家用寬頻服務驅動，家戶事業營收亦有15%成長。

Telco+企業事業方面，台灣大指出，受惠AIDC收入挹注，單月營收年增幅顯著跳升；Telco+Tech科技事業方面，momo營收年增8%，增幅續創今年新高，品牌電商受惠新代理品牌3COINS首店開幕迴響熱烈，成長動能進一步推升。

獲利方面，台灣大強調，持續深化「MyAgent 台灣大龍蝦」等AI工具應用推升營運槓桿，帶動電信營業利益年增16%，合併營業利益年增15%；輔以權益法持股企業與業外評價利益貢獻，單月稅後淨利年增28%。

台灣大全資子公司台信電訊公開收購精誠資訊案審查程序持續推進，公平交易委員會日前已正式受理事業結合申報，目前進入審查程序。

台信電訊已依法申報並公告延長公開收購期間，由原訂10月6日延長至11月5日，其餘公開收購條件均維持不變，以10月8日台灣大收盤價124元計算，約當收購價值為196.7元，相較8月12日公告收購案前精誠收盤價142.5元，溢價為54.2元或38%。台灣大強調，公開收購成就後，將加速實現「跨售、AI、區域化」三大綜效，加速整體企業服務營收成長。