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AI 資本支出有保證 光通訊族群有望反彈
美股光通訊族群在AI資本支出承諾、潛在供應鏈保護政策預期，以及關鍵半導體材料供應趨緊訊號等三大利多下，迎來反彈，Lumentum大漲8.2%，Coherent上漲5.8%。法人看好，台廠光通訊供應鏈有望沾光，華星光（4979）、眾達-KY（4977）率先走出反彈行情。
近期Meta Platforms宣布股權融資計劃，SpaceX承諾爲芯片及其他AI硬件提供400億美元融資，而Anthropic則預計未來十年在雲端服務、計算能力和基礎設施方面至少承諾支出5,180億美元，這一系列動作共同向市場表明，AI資本支出周期尚未見頂，光通訊互聯作為數據中心核心基礎設施的需求邏輯依然成立。
此外，美國聯邦通信委員會（FCC）可能於明年初限制中國大陸光模組進口，因此在下一代3.2T市場上，美國本土供應鏈及台廠皆有望受惠。同時，外資分析師指出，周末亞洲市場傳出關鍵半導體材料供應放緩消息，部分供應商在提升InP產能方面正面臨挑戰，這將有利於美國本土自主供應發展。
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