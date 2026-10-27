東擎今日掛牌上市 邊緣 AI、工業資安與開放架構拓展成長新動能

工業電腦大廠東擎科技（7710）今日正式掛牌上市，迎接企業發展新里程碑。東擎專注於工業電腦主機板、嵌入式系統及工業級強固邊緣AIoT平台，深耕智慧商業、智慧製造、機器人、遊戲娛樂及工業資安等應用市場。2026年上半年營收達新台幣17.58億元，年增95.43%，稅後純益年增198%，每股盈餘（EPS）達4.3元，受惠產業需求成長、新客戶及新專案效益逐步顯現，營運動能持續增強。

展望未來，東擎將持續深耕全球IPC市場，鞏固主機板與系統產品市場，並強化軟硬體整合能力，提供應用就緒平台（Application Ready Platform），協助客戶加速產品開發與應用導入；同時聚焦邊緣AI、工業資安與開放架構三大方向，強化產品安全性與平台彈性，拓展智慧製造與產業AI應用新商機。

隨著AI應用從雲端走向邊緣與實際場域，東擎持續深化邊緣AI布局，聚焦製造AI、企業AI與實體AI三大方向，從邊緣AI運算平台延伸至軟硬體整合解決方案。在製造AI領域，結合工業級強固邊緣運算平台與AI技術，布局智慧製造、機器視覺及工業自動化。

在企業AI方面，推出企業AI一體機AI BOX，搭載企業AI知識管理平台AiKMSpark，整合AI運算與企業知識管理，協助企業加速AI應用落地；面向實體AI，則以嵌入式平台為基礎，攜手生態系夥伴整合多模態AI與運動控制技術，布局機器人及自主設備等應用，推動AI從資訊處理走向感知、決策與實體行動，拓展AI於產業場域的應用。

東擎持續深化工業資安與開放式架構布局，已取得IEC 62443-4-1、IEC 62443-4-2 SL2/SL3及ISO 27001等國際資安認證，並由IPC產品供應進一步延伸至EU CRA合規解決方案諮詢，協助客戶因應歐盟資安規範，拓展大型工業專案及長期服務商機。

同時，透過AiSafeguard智慧資安防護方案，強化邊緣AI系統的安全防護與營運韌性，完善工業資安布局。在開放式架構方面，東擎領先取得O-PAS國際認證，並參與全球首個O-PAS架構場域落地，持續推進歐美大型客戶驗證與導入；同時推出AiUAC Copilot控制開發方案，運用AI以自然語言自動生成IEC 61499開放式控制邏輯，加速控制開發與系統整合，拓展新一代智慧製造與工業自動化市場。

東擎科技董事長李俊瑩表示：「正式掛牌上市，是東擎發展歷程中的重要里程碑，也是邁向下一階段成長的新起點。多年來，東擎從工業電腦出發，持續累積邊緣運算技術與產業應用經驗；面對AI快速走向實際應用，我們看到的不只是運算需求的成長，更是產業智慧化帶來的長期機會。未來，東擎將以邊緣AI為核心，持續深化研發能力，結合工業資安與開放式架構，加速AI落地製造、企業與實體應用場域，並持續拓展全球市場，與客戶及生態系夥伴攜手掌握智慧應用的新成長機會。」