記憶體超級循環還沒結束？黃仁勳、戴爾談供需 南亞科彈升逾5%

AI大廠Anthropic申請IPO提振市場風險偏好，加上輝達執行長黃仁勳與Dell Technologies執行長Michael Dell先後釋出記憶體需求與供給吃緊訊號，國際記憶體股走強，台股記憶體族群27日同步反彈。南亞科（2408）、晶豪科（3006）漲逾5%，華邦電（2344）、力積電（6770）等漲逾3.5%，AI需求與供給吃緊再度成為市場焦點。

輝達執行長黃仁勳22日在德國柏林出席GTC大會時表示，不認為記憶體會在2029年前出現供過於求。他針對市場擔憂回應，AI資料中心對記憶體的需求仍將持續成長，「記憶體永遠可以用更多」。

黃仁勳指出，隨著AI應用持續擴展，輝達將持續大量採用高頻寬記憶體（HBM）與低功耗雙倍資料率記憶體（LPDDR）。此番談話緩解了近期對記憶體供過於求的疑慮，並強化AI運算帶動記憶體長期需求的敘事。

Dell Technologies執行長Michael Dell日前也示警，2027年DRAM與HBM的供需缺口可能進一步擴大，記憶體短缺可能是長達四年的問題。他認為，AI伺服器需求快速攀升，但新建記憶體廠預計要到2029年或2030年才能投產，短期供給仍難快速增加。

由於新產能從建廠、設備進駐到量產爬坡均需時間，市場關注短期供需能否改善。若AI伺服器、資料中心與邊緣運算需求持續成長，記憶體供給吃緊的情況可能延續更久。

消息帶動國際記憶體股同步走揚。美光昨夜收漲2.98%，韓股記憶體雙雄27日也同步走強，SK海力士盤中漲逾6.5%、三星電子漲逾4%。台廠也跟上腳步，除南亞科與晶豪科表現突出外，旺宏（2337）、華邦電、力積電及十銓（4967）漲幅也都超過3.5%，多檔個股站回5日均線。

南亞科總經理李培瑛日前指出，這一波記憶體業者擴產與過去景氣循環有所不同，主要業者多依據客戶長期供貨協議（LTA）規劃產能，而非單純追求產能極大化，有助於降低新產能開出後供需失衡的風險。

南亞科目前LTA覆蓋率約五至七成，部分客戶也希望能延長合約，以鎖定未來數年的記憶體供應。隨著AI需求排擠傳統應用供給，DRAM供需持續吃緊，南亞科預期第4季平均售價仍有上漲空間，毛利率也有機會進一步提高。

不過，中國記憶體廠長鑫存儲的技術進展，仍是中長期競爭變數。長鑫近期披露新一代DRAM技術「4F²」的研發進展，並規劃於2026年底推出採用該架構的伺服器用DDR5 RDIMM，積極朝高階記憶體市場發展。

分析師認為，長鑫目前產能主要服務中國品牌客戶，與南亞科較著重非中國市場的客戶結構有所差異；此外，長鑫受限於無法取得EUV設備，HBM技術與良率仍面臨挑戰。惟其4F²產品的實際量產規模、良率、客戶認證與海外供應鏈驗證進度，仍待後續觀察。

值得注意的是，南亞科也積極布局DDR5。其新廠預計2027年第4季開始產出，2028年底月投片量目標達3萬片；未來隨著新產能陸續開出，雙方在DDR5及高階記憶體市場的產品重疊程度可能提高。

短期而言，AI需求成長與新增產能開出速度之間的落差，仍是支撐記憶體市場的重要觀察因素。中長期則須留意長鑫技術追趕、良率與客戶認證進度，以及南亞科新產能加入後，DDR5市場競爭格局的變化。