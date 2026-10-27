LG Display的3Q獲利轉虧為盈 友達、群創轉型受益受關注

LG Display公布第3季財報，6營收6.28兆韓圜、季增11.8%，分析師指出，動能主要來自iPhone新機相關訂單，加上業外表現因匯兌利益而改善，稅後轉虧為盈，稅後淨利0.76兆韓圜。

展望第4季營運，法人機構表示，因旺季效應仍持續，預估出貨面積較第3季增加約10%，ASP預估較上季提高低個位數百分比，原因在於iPhone新機相關訂單推升Mobile etc產品出貨比重續揚。

就評價而言，預估第4季整體市場需求較上季降溫，因此，對多數面板供應鏈個股維持中立的投資建議，靼可留意友達（2409）、群創（3481）切入MicroLED CPO、CoPoS等新領域，雖對2026年、2027年營收貢獻程度有限，但轉型成效想像空間大。

分析師表示，10月TV面板報價持平開出，但第4季市場需求則較第3季降溫，此外，IT面板受記憶體等零組件漲價、缺料衝擊程度更大，預估第4季將旺季不旺，其中，NB面板需求更明顯萎縮，因此，對多數面板供應鏈個股維持中立的投資建議，但友達、群創切入MicroLEDCPO、CoPoS等新領域，後續效益值得關注。