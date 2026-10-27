上銀人形機器人零組件出貨了！股價強鎖漲停 機器人大軍動起來

日本國際工具機展26日開幕，上銀（2049）董事長卓文恒表示，上銀應用於人形機器人下肢的小型滾珠螺桿及線性滑軌，終於開始出貨給美系大廠，激勵股價漲停鎖死至328.5元。相關概念股也大漲，東台（4526）攻上漲停，盟立（2464）盤中漲約8%，大銀微系統（4576）漲逾7%，全球傳動（4540）漲逾6%。

業界指出，特斯拉預計2026年底前生產1萬至2萬台Optimus人形機器人，並率先投入自家工廠進行實戰訓練，目標2027年底前正式對企業客戶出貨。卓文恒並指出，除了已開始出貨，訂單也有逐步增溫趨勢，另外日本人形機器人大廠供應鏈也開始與上銀接觸，積極洽談合作計畫。

上銀預估，預估今年整體機器人營收比重將超過12%，明年比重還會持續增加。與美國新創公司合作開發、具AI視覺功能的雙臂八軸物流機器人，因設計變更，預計11月重新送樣測試，最快2027年小批量生產。

卓文恒說，受到半導體、AI及電子設備等需求帶動，目前各項產品交期拉長，其中研磨級滾珠螺桿交期約6.5個月，熱銷型線性滑軌5至6個月，一般線軌也有4至5個月；晶圓機器人、移載平台及半導體相關設備零組件，訂單甚至看到2027年中。

機械業景氣持續回溫，台灣機械公會理事長莊大立表示，AI需求從半導體、先進封裝擴及零組件與生產設備，機械業整體單月出口已連20月正成長，前三季出口279.8億美元、年增20.3%，前三季關鍵零組件出口大增33.3%。

機器人概念股齊揚，東台攻上漲停，盟立盤中漲約8%，大銀微系統、直得（1597）漲逾7%，全球傳動漲逾6%。