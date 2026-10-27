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宇田控制今登錄興櫃、飆漲逾六成 啟動蜜月行情

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

半導體與精密製程環境感測業者宇田控制（7962）27日正式登錄興櫃市場，早盤最高價來到68.4元，截至午盤維持近60%漲幅，正式開啟蜜月行情。

宇田控制原定23日以每股參考價42.5元登錄興櫃，惟受到颱風導致停班停課影響，故延至今日。

宇田控制從早期工業量測產品代理商，逐步轉型為具備自有品牌研發製造、國際品牌經銷及TAF校正服務的一站式量測解決方案供應商，近年更鎖定半導體製程設備及AI資料中心液冷兩大高成長應用，帶動營運結構加速升級。公司資本額2.53億元，自有品牌eyc-tech產品涵蓋溫濕度、露點、風速、差壓及流量等精密量測領域。

隨著AI伺服器功率密度持續提升，液冷逐漸成為資料中心散熱重要解方，也帶動流量、壓力、溫度及露點等即時監測需求。宇田控制已切入CDU及液冷系統量測應用，2026年資料中心相關銷貨年增逾200%。

另一方面，受惠先進封裝及半導體製程設備擴產，露點、微差壓與溫濕度等高規格量測需求同步升溫，半導體設備銷貨亦年增逾40%。今年前9月半導體設備加資料中心銷貨合計年增69%，兩大應用占比由去年22.8%提升至31.8%，並貢獻約75%的整體銷貨成長。

在營運表現方面，宇田控制2025年營收3.2億元，稅後純益5,275萬元、EPS為2.68元；2026年前9月自結合併營收2.74億元、稅後純益5,322萬元、EPS達2.22元，毛利率47.71%，較2025全年45.50%回升。

展望未來，宇田控制將持續聚焦半導體設備、AI資料中心液冷及潔淨廠務工程三大成長軸線，並提高自有品牌及高附加價值產品占比，同時拓展東南亞、日韓及海外市場。

法人表示，受惠市場需求旺盛，宇田控制下半年接單動能延續，全年營收可望力拚雙位數成長的歷史新高。

興櫃 半導體 研發

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