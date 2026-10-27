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iPhone Duo螢幕裂痕疑與「這問題」有關 新日興重挫掀160元保衛戰

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
蘋果公司首款折疊手機iPhone Duo已經開賣。歐新社
蘋果公司首款折疊手機iPhone Duo已經開賣。歐新社

蘋果首款摺疊手機iPhone Duo上市後傳出內側螢幕裂痕與異常亮線，鉸鏈機構疑成故障關鍵。新日興（3376）27日股價開低走低，盤初中一度下探158元、跌幅近8.5%，同為軸承廠的富世達（6805）、兆利（3548）也同步跌逾2%，惟承接買盤不弱，盤中股價重返160元關卡。

iPhone Duo於10月23日開賣後，陸續有使用者反映，手機展開時出現異音，內側螢幕隨後沿摺痕附近出現裂痕或異常亮線。蘋果26日已證實，少數iPhone Duo出現內側螢幕問題，並建議受影響用戶聯繫AppleCare更換，但尚未公布故障原因。

拆解機構iFixit透過CT掃描、拆解影像及蘋果專利建立鉸鏈3D模型，發現故障螢幕的受損位置集中在中央鉸鏈支撐結構附近。iFixit推測，中央支撐桿未能正常退讓，或弧形導軌運動異常，都可能使螢幕局部承受過大壓力；不過，這些可能原因尚未獲蘋果證實。

另一名南韓3C網紅CuriousHagi拆解測試時，也發現鉸鏈內部零件斷裂，位置疑似與螢幕裂痕起點相對應。

市場關注焦點轉向鉸鏈供應鏈。據供應鏈相關報導，iPhone Duo由鴻海（2317）負責組裝，核心處理器由台積電（2330）代工；鉸鏈供應方面，市場消息指向新日興與鴻海旗下工業富聯體系，以及美商安費諾（Amphenol）。惟蘋果未公布完整供應商名單及訂單分配，目前也沒有證據證實螢幕故障與新日興供應的零件直接相關。

另一方面，iPhone Duo上市初期買氣強勁，市場傳出蘋果要求供應鏈加快生產，並追加訂單。先前市場預估，今年備貨量可能由600萬支上修至800萬至1,000萬支，2027年出貨量上看3,300萬支，但實際規模仍取決於需求、產能及品質驗證進度。

iPhone Duo上市初期買氣強勁，卻同步傳出螢幕品質問題，為折疊機供應鏈增添變數。新日興股價短線承壓，後續市場將關注蘋果調查結果、鉸鏈設計是否調整，以及追加訂單與出貨進度是否受到影響，相關發展也將牽動市場對折疊機供應鏈後續成長的評估。

iPhone Duo 新日興 螢幕

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