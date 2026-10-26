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金聯成揪伴 衝採礦市場
金聯成（7865）母公司銘福集團昨（26）日宣布，與馬來西亞Naza集團旗下Naza Enviro控股簽署合作備忘錄（MOU），雙方將針對馬國環保產業園區的城市採礦商機研議技術與營運合作，未來進一步延伸至電池回收等領域。
針對此次跨國合作，銘福副董事長陳奕潔指出，未來將進一步與Naza洽談鉛酸蓄電池、鋰電池回收及再生材料處理等業務合作，旗下金聯成具備專業技術與處理實績，將作為拓展海外合作的核心基礎，深化區域循環經濟版圖。
在產能與營運布局方面，金聯成總經理陳俊銘指出，公司日前完成脫硫製程產線升級，營運重回常軌並接軌歐盟標準，加上完成3億元現金增資，財務結構進一步優化。目前全台僅七家合法廢鉛酸蓄電池回收廠，隨「資源循環推動法」上路帶動循環採購，公司先進者布局優勢將更凸顯。
陳俊銘表示，今年成功打進全球半導體晶圓大廠備援電力（UPS）供應鏈，初期每年處理量約400噸，配合子公司福運鵬第4季電爐擴產，業務量將隨國內半導體發展壯大，未來不排除進行併購；放眼歐洲新電池法目標2027年鉛材料回收率達90%，中長期有望打開新市場。
法人分析，馬國年銷逾80萬輛新車且電動車增加，官方正加速重塑廢車處置模式。
金聯成兼具特許執照與製程升級優勢，本季電爐擴產後量能放大，若未來搭配潛在併購計畫，並結合母集團在東南亞展開的廢車與電池回收布局，營運表現可望持續增溫。
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