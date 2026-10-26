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瑞耘大馬廠 本季供貨

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

瑞耘（6532）受惠全球AI浪潮擴大，帶動高效能運算（HPC）、高階邏輯晶片與高頻寬記憶體（HBM）需求強勁攀升，台灣廠產能滿載，將加速擴產，此外，瑞耘馬來西亞廠預計本季客戶完成稽核，加入供貨行列，為業績增添新動能。

瑞耘是半導體前段製程設備零組件廠商，面對半導體設備客戶加速且加倍下單備料的需求，台灣產能全數滿載，陸續招募營運人員並添購新生產設備，積極加速訂單去化。

根據在手訂單與客戶提供的未來需求，瑞耘今年整體業績預期將超越2025年表現。

馬來西亞新廠方面，機械加工與化學清洗線設備已如期完成安裝。瑞耘表示，美系客戶現地稽核作業持續推進中，預計本季完成客戶稽核並取得合格供應商資格，屆時將可直接接單出貨。馬來西亞廠未來也將逐步建立新產品開發能量，就近爭取全球半導體設備大廠於東南亞布局的新商機。

展望後市，瑞耘指出，AI應用推升整體成長動能之際，公司仍會密關注潛在風險，包括中東局勢導致物料交期延長風險、地緣政治與出口管制政策的不確定性，以及全球AI資料中心暴增，導致電力與能源基礎設施瓶頸等挑戰，並以彈性調配策略，維持穩健營運。

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