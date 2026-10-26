全球AI晶片先進封裝朝大尺寸、高密度發展，玻璃基板成為下一代封裝技術的重要方向，蔚華科（3055）掌握關鍵技術，推出玻璃通孔（TGV）微裂紋快速掃描系統，卡位下一代封裝檢測商機。

韓國《電子新聞》近日報導，蔡司半導體製造光學事業部（ZEISS SMO）總裁Christoph Hensche受訪證實，公司正開發玻璃基板專用光學檢測解決方案，雖然產品仍未上市，但有信心憑藉既有光學技術能力提出解決方案。

蔚華科於9月發表SP7000G TGV微裂紋快速掃描系統，利用自主開發的SpiroxLTS雷射斷層掃描技術，針對玻璃內部微裂紋進行非破壞性檢測。依公司發表時公布的規格，設備可對應510×515毫米玻璃基板，並在20分鐘內完成全片掃描，鎖定未來量產所需的檢測效率。

蔚華科指出，SP7000G可應用於TGV金屬化及ABF增層後的玻璃基板內部裂紋檢測，協助客戶掌握缺陷分布及製程品質；搭配既有SP8000G分析設備，將量產快速篩檢與研發，擴大玻璃基板製程檢測的應用範圍。