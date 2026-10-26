界霖全年拚賺半個股本

功率導線架大廠界霖（5285）漲價效益發威，搭配AI伺服器訂單續強、工控及車用需求回溫，營運動能升溫，法人看好，在全產品線漲價10%至30%效益在本季完整顯現助攻下，營收、獲利同步走揚，全年營運挑戰新高，獲利有望賺進半個股本。

界霖近月接單動能強勁，7月營收6.05億元，創新高，8月受到東亞颱風干擾，船期調度混亂，部分出貨遞延，導致營收降至5.50億元，不過，9月物流及出貨逐步恢復正常，單月營收年增逾二成，推升第3季營收改寫新猷。界霖不評論法人預估的財務數字。

法人分析，因應功率導線架市場供需趨緊，界霖自6月起陸續調整產品報價，部分整合元件製造廠（IDM）大客戶新價格於10月正式生效，預期第4季全產品線調價將陸續完成，整體漲幅約10%至30%。

法人指出，由於價格調整採分階段反映，第3季漲價效益尚未完全顯現，第4季有望迎來完整貢獻，伴隨平均售價提升，加上產品組合持續優化，將有助改善毛利率，帶動獲利成長優於營收，成為界霖第4季營運再攀高峰的關鍵。

需求方面，AI伺服器相關訂單持續暢旺，帶動功率半導體及電源管理應用需求升溫，界霖相關布局逐步展現成果。

此外，先前相對疲弱的工業控制及車用市場也傳出回溫訊號，客戶拉貨動能逐步恢復，形成支撐營運成長另一動能。

業界分析，界霖今年受惠AI伺服器、車用及工控等需求挹注，且AI伺服器功率持續提高、系統架構朝800V DC發展，高效散熱需求同步提升，同時公司耕耘約三年的Clip bonding（銅夾）產品陸續進入量產，可應用於高階車用及AI伺服器領域，新品效益壯大，有助產品組合優化。