榮剛特殊鋼材導入軍用

榮剛（5009）技術持續突破，接單重點由航太、能源、油氣等產業再擴大接軌到半導體、AI等，尤其軍工能量升級，所供應的特殊鋼材料可應用在長度7公尺的戰車砲管，展現國防產業硬實力，競爭力扶搖直上。

榮剛董事長王炯棻表示，長期來生產以鍛造為主，新投資建置連續鑄造設備（CCM），不僅實現鋼胚半成品的自主化生產，更能供應更小尺寸與更長長度的產品。由於採連續生產製程，減少頭尾料切除，建立了成本優勢。

另外，引進的垂直澆鑄機（VCM）設計讓鋼液垂直向下流動凝固，能有效避免裂紋產生，極適合用於生產高品質合金鋼、不銹鋼，以及對裂紋極度敏感的超高強度特殊鋼材。

榮剛擁有全台最具規模的「8000噸油壓鍛造機」，進一步突破僅能銷售圓棒產品的限制，全面跨足「大塊料」市場，強勢進軍模具產業，解決國內大型塊料過去長期仰賴國外進口的痛點。

法人分析，台灣特殊鋼產業發展出完整規模，接單重點由航太、能源、油氣等產業再擴大接軌到半導體、AI、液冷、軍工產業，榮剛躍升成為不可或缺的供應鏈成員，其中長度近7公尺的戰車砲管「105公釐砲身」受到矚目，展現榮剛國防產業實力。

王炯棻表示，在全球強調「生產自主化」的供應鏈去風險化潮流下，榮剛已具備完整的在地化生產供應鏈。隨著「鑄造、鍛造」雙核心引擎正式建置完成，榮剛將攜手國內產業共同拓展全球龐大市場。