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永捷布局顯示器材料

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

隨著國際品牌正式加入折疊手機市場，PU合成皮樹脂廠永捷（4714）加緊布局可撓性OLED顯示器高硬度耐磨材料，持續投入可彎折硬化膜塗料的配方優化與客製化開發，挹注營運表現可期。

永捷表示，觀察國際指標品牌9月發表首款折疊手機，並預計於10月下旬上市，隨著國際品牌正式加入折疊裝置市場，可望提高消費市場對折疊手機的關注，並帶動顯示器材料朝輕薄、耐磨、透明及反覆彎折等方向升級。

而公司已投入可撓式硬塗層材料（HC）開發，持續發展折疊裝置規格升級所帶動的高附加價值材料商機；由於折疊螢幕的耐用度與顯示品質，有賴表面保護層、聚合物材料、玻璃及黏著材料等多層結構協同配合，兼顧表面防護、光學品質及彎折時的應力管理。

公司憑藉既有合成樹脂及高分子材料開發基礎，已布局可撓性OLED顯示器高硬度耐磨材料，並持續投入可彎折硬化膜塗料的配方優化與客製化開發，後續將推進客戶送樣、應用驗證，拓展新世代顯示器材料市場。

顯示器 布局 材料

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