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和益加速開發高值化產品

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

清潔劑原料大廠和益（1709）部分產品供應偏緊，支撐售價並有助轉嫁成本，第4季需求仍有支撐。公司也加速開發環保醫藥及電子應用化學品等高值化產品，預計明年年中至年底將有初步成果。

和益今年第3季營收32.61億元，年增52.13%；前三季營收83.74億元，年增20.31%。第2季稅後純益3.55億元，年增約490.93%，每股純益0.75元。

展望第4季，和益表示，依目前市況評估，需求動能仍有一定支撐，部分產品供應偏緊，有助維持市場售價，並透過價格調整反映部分成本壓力。不過，本季適逢例行歲修，可生產時間減少，將影響產量及出貨節奏，營運表現須同時考量市場需求與歲修安排。

和益主要產品包括烷基苯、烷基酚、烷基苯磺酸、石油樹脂及衍生物，其中烷基苯及烷基苯磺酸，是家用洗衣粉、清潔劑的必要上游原料。法人指出，和益產品獲利與油價連動性高，油價上漲時，有望受惠低價庫存利益。

營收 醫藥 環保

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