詩肯、振宇五金 業績升溫

交屋潮推升家具買氣，居家通路業第4季營運升溫。詩肯（6195）表示，自住客與首購族採購需求回流，帶動家具市場走出過去兩年低谷，對全年營收成長抱持樂觀看法；振宇五金則搶攻換季收納、修繕商機，力拚年末業績成長。

詩肯指出，今年房市受央行信用管制及市場降溫影響，新屋交屋速度一度放緩，但先前大量推案陸續進入交屋期，家具採購需求逐步回溫，成為支撐營運的重要動能。隨第4季傳統消費旺季到來，交屋需求與年末換購買氣接棒，有助延續復甦走勢。

除交屋帶動採購，住宅小宅化與家庭結構改變，也牽動家具產品布局。詩肯表示，消費者愈來愈重視收納、多功能與精巧尺寸，同時要求設計感，公司將掌握機能與生活美學需求，調整商品組合，爭取不同家庭客群。

振宇五金則鎖定天氣轉涼後的換季採購需求。公司表示，民眾整理衣物、調整居家收納配置，加上防潮除濕需求升溫，收納箱、真空壓縮袋及防潮除濕用品，可望成為下一波銷售主力，帶動第4季業績。

通路布局方面，振宇五金將以實體門市提供專業修繕諮詢與服務，並結合各大線上平台推出換季促銷，透過線上、線下整合及客流導引，擴大消費者接觸面，爭取換季整理與年末採購商機，挹注營運成長。