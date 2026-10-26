中鋼、燁輝 迎鋼市旺季

印度內需強勁，低價鋼材出口驟降，亞洲鋼市供給壓力減輕。鋼廠主管指出，第4季傳統旺季到來，印度擴大用鋼需求，有助改善區域供需，支撐亞洲鋼價，對中鋼（2002）、盛餘、燁輝等形成間接利多。

上市鋼廠主管表示，印度與大陸長期是壓抑亞洲鋼價的兩大供給來源，如今印度基礎建設、營建及製造業需求擴張，鋼材轉向供應內需，低價出口減少，有助降低東亞市場報價壓力，成為第4季鋼市的重要支撐。

印度大型鋼廠最新營運表現，也反映當地需求升溫。中鋼專家指出，根據商情資料，JSW Steel截至9月底止季度營收達5,448億印度盧比，年增20%；稅後純益527億盧比，較去年同期162億盧比增加逾兩倍，鋼材銷量年增約13%。

另一家印度鋼廠Jindal Steel同期銷量年增27%，全印度鋼材銷量也年增逾7%，顯示用鋼需求持續擴張，帶動主要鋼廠出貨與獲利表現。

支撐印度需求的主要動力，來自政府大規模公共建設投資。印度中央政府資本支出預算年增11%，涵蓋鐵路、公路、港口及其他基礎設施，帶動鋼筋、型鋼與鋼板需求；汽車、鋼管及工業製造活動，則持續支撐熱軋、冷軋及鍍鋅鋼品消費。

上市鋼廠主管指出，印度需求擴張，除吸收當地鋼廠產出，也有助消化部分亞洲鋼鐵產能。對台灣鋼廠而言，印度低價鋼材外銷減少，有利維持報價，並為產品價差改善創造條件。

成本方面，國際鋼市預期焦煤價格可能上升，將提高鋼廠維持合理售價的意願。鋼廠主管認為，供給壓力減輕，加上成本支撐，亞洲鋼價大跌不易，行情可望趨於穩定，有利中鋼、盛餘及燁輝等後續接單與報價。

展望第4季，鋼廠主管表示，大陸十一長假後鋼市進入橫向整理，印度需求成長成為支撐行情的新動能。若印度鋼材消費持續擴張，配合大陸鋼廠控制產量，以及西方耶誕節商品趕工出貨帶動用鋼需求，亞洲鋼市供需可望進一步改善，國內鋼廠營運環境也將較為有利，後市審慎樂觀。