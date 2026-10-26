半導體特化廠前三季營運表現亮眼

半導體特化廠出貨增溫，高值化產品效益顯現。勝一（1773）前三季每股純益超越去年全年，永光電子化學品營收年增38%，三福化先進封裝產品出貨同步放大。

勝一第3季營收40.21億元，年增37.73%；稅後純益7.31億元，年增33.15%，營收、獲利均創新高，每股純益2.44元。前三季營收106.73億元，年增25%；稅後純益20.45億元，年增36%，每股純益6.82元，超越去年全年的6.81元。

勝一指出，今年電子級溶劑營收占比升至74.3%，客戶新廠落成帶動提貨需求，預期全年獲利增幅優於營收。法人表示，勝一蝕刻液已切入大客戶更先進製程，清洗液也陸續導入客戶。

永光前三季電子化學品營收18.28億元，年增38%，占整體營收約28%，成長幅度居各事業之冠；前八月稅前淨利2.52億元，較去年同期轉盈。公司表示，國際客戶合作、代工需求擴大，自有品牌光阻劑也持續成長。

三福化前三季營收37.03億元，年增3.28%。法人指出，客戶CoWoS產能開出，帶動光阻剝離劑出貨，預估明年CoWoS及WMCM相關應用將成為封裝化學品營收主力，Release Layer產品也進入驗證後期。