摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，欣興（3037）與輝達（NVIDIA）簽署產能預訂協議，有助於降低未來可能出現的產能過剩風險，也代表由 AI 驅動的載板需求將在未來多年維持強勁成長。大摩對欣興重申1,775元目標價及「優於大盤」評等，為目前法人圈最高目標價。

2026-10-26 20:23