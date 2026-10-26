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大東電三大業務發威

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

AI資料中心、半導體及綠能需求齊發，電線電纜廠大東電（1623）在手訂單維持百億元以上，全年營收拚雙位數成長。公司並加速整合電纜供料、施工及工程管理，搶攻大型電力基礎建設訂單。

大東電表示，三大業務同步發酵，對下半年營運審慎樂觀。隨AI資料中心、再生能源及大型電力設施建置需求增加，電力工程除仰賴穩定的電纜供應，施工品質、工程管理及跨工項協調也愈來愈重要，帶動電纜供應與工程整合需求升溫。

為掌握商機，大東電持續深耕電纜本業，並加速布局電力工程一站式服務，將服務範圍從材料供應，延伸至前期工程規劃、電纜敷設、接續安裝及工程管理，藉由整合各項作業，降低工程介面與協調成本、提升施工效率，爭取更多大型電力建設案。

新能源布局方面，大東電攜手旗下東電綠能、東軒綠能，擴大再生能源與儲能市場布局，力拚成為營運新動能。近期已完成雪山翠池山屋光儲系統建置，導入容量10瓩時的儲能系統，每日發電量約13度。

電纜 電力 再生能源

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