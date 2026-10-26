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味王拚業績穩健成長

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

味王（1203）搶攻調味品與品牌延伸商機，因應食安事件對速食麵銷售的衝擊。發言人魏璟雄表示，將透過醬油、味精等產品線成長，以及拓展「小王子」品牌事業，彌補相關損失，全年以穩定營運為目標，力拚維持成長。

味王醬油廠及麵食新生產線均已投入生產，有助改善過去產能不足的情況，提升產品供應能力。其中，醬油今年上半年營收較去年同期增加近1,500萬元；調理包及相關產品也受惠餐飲需求回溫、代工業務成長，成為支撐營運的動能。

魏璟雄指出，公司原先預期今年營運可望成長，但油脂食安事件導致部分產品下架，影響速食麵相關產品銷售，全年表現可能不如原先預期。下半年將持續觀察各產品線表現，積極推動其他品項成長，降低事件對營運的影響。

在調味品業務方面，醬油上半年業績穩健成長，但中東局勢推升原油、包材等成本，公司也調整醬油產品價格，反映成本變化。

味王 食安 業績

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