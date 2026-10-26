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大摩：欣興與輝達的協議有助降低潛在產能過剩風險 重申目標價1,775元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，欣興（3037）與輝達（NVIDIA）簽署產能預訂協議，有助於降低未來可能出現的產能過剩風險，也代表由 AI 驅動的載板需求將在未來多年維持強勁成長。大摩對欣興重申1,775元目標價及「優於大盤」評等，為目前法人圈最高目標價。

大摩指出，輝達預訂欣興產能，可能已涵蓋欣興7月法說會上提到的光復廠二期計畫，這可望在欣興執行今年537億元資本支出預算時，降低產能過剩所帶來的財務風險。新產能預計在2027年第2季開啟，2028年年中量產。

大摩預估，AI 驅動高階載板需求強勁，成長動能可望持續多年。2027年ABF載板價格將增加25%以上。即使產能擴增也不會影響大摩的樂觀看法，因為AI需求龐大，加上載板複雜度提高，都將造成市場到2027年仍供不應求。

大摩指出，廠商雖然擴大產能，但最近多項新宣布的增產計畫要到2028-2030年（甚至更晚）才可望量產，不會削弱未來兩年漲價的幅度。大摩最新供需模型顯示，2027-2030年市場仍將供給不足，2027-2028 年的供給尤其吃緊，這只會更有利於價格走勢。

美銀證券將欣興目標價從1,400元上調到1,650元，成為外資第二高價。美銀基於欣興2027 年下半年至 2028 年上半年的預估獲利，給予35倍的本益比。美銀重申對欣興的「買進」評等，理由是AI相關產品的貢獻持續成長，且將進一步強化中長期的毛利率。

美銀指出，光復二廠將使欣興的2027年ABF載板產能增加30%以上。此外，楊梅二廠在2028年完成擴產後，楊梅三廠預計於2029年開始投產，且該擴產計畫已有為期五年的長期協議支持。美銀目前預估，欣興2027年及2028年資本支出都將超過400億元。

大摩 輝達 欣興

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