華城北美AI訂單暢旺 法人：明後年迎新一波成長高峰

美國搶電力設備，華城客戶傳加碼「趕工獎金」催貨。華城（1519）表示，北美在手訂單逾200億元，AI相關訂單占比超過兩成，訂單能見度達2030年。隨新產能陸續開出，法人看好2027至2028年迎來新一波成長高峰。

AI資料中心加速建置、美國老舊電網汰換，推升變壓器需求，設備交期成為搶單關鍵。華城指出，目前電力變壓器交期約兩年至兩年半，較國際大廠普遍需三至四年具有優勢。

對於外傳客戶加碼趕工獎金，華城僅表示，至今仍有客戶願意額外付更多錢，爭取提前取得設備，但不便對相關事件做更多評論。

華城表示，美國市場以230kV、345kV高壓變壓器需求最強，北美訂單除AI資料中心，也涵蓋當地電力公司；另有台電相關訂單60多億元，支撐後續營運。

因應訂單需求，華城擴產效益將逐年顯現。觀音三廠B廠已於今年第1季商轉，主要供應內外銷中型電力變壓器，今年可望貢獻營收逾10億元，2027年增至逾30億元，2028年進一步超過40億元。

大型變壓器方面，華城台中廠主要生產345kV至500kV產品，已啟動約25億元擴廠計畫，預計2027年第2季底完工、第3季投產，未來台中廠產能可望倍增。兩廠產能接續開出，成為承接北美長單、擴大出貨的重要支撐。

價格與獲利方面，華城指出，變壓器報價依原物料價格及零組件供需調整，套管等關鍵零組件若供應吃緊，採購成本也會上升。隨產品報價調整、供應鏈狀況改善，毛利率表現已有改善。

法人認為，華城在手訂單搭配新增產能，有利2027至2028年營運成長，但美國外銷仍涉及船期、內陸運輸及交貨時程等變數，實際營收認列仍須觀察出貨與交付進度。

除擴充既有產能，華城也投入固態變壓器研發，整合逆變器與變壓器功能，規劃由中壢廠生產，但距離正式商轉仍需時間。潔淨氣體設備則已有23kV產品完成開發、送交台電認證，69kV及125kV產品正與國外業者洽談合作。

法人分析，美國AI資料中心面臨供電壓力，部分業者被要求自建發電設施，帶動自備電源、儲能及綠能需求，加上電網汰舊換新與能源效率升級，持續支撐重電設備市場需求。