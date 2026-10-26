新穎生醫腎病檢測 跨步

興櫃生技股新穎生醫（6810）昨（26）日宣布，自主開發的精準腎功能檢測產品「遠腎佳DNlite」已正式取得區域醫院級以上醫療機構的自費檢測收費項目核准（自費碼），未來將從目前基層診所與健檢中心、跨足至中大型醫療院所。

新穎生醫表示，在國內醫療法規下，創新醫療技術與檢測項目若要從臨床試驗走向大規模普及應用，取得地方衛生局核發的醫療機構自費碼乃不可或缺的商業化里程碑。

新穎生醫董座曾錙翎表示，本次順利取得自費碼，不僅大幅提升醫療院所導入自費檢測服務的可行性，更為後續的全國院所合作、臨床檢測流程建置及市場接受度創造極為有利的商業條件。

曾錙翎分析，早期糖尿病腎病變與慢性腎臟病的篩檢市場需求龐大，但臨床上長期存在未被滿足的痛點。傳統尿液微量白蛋白（UACR）檢測極易受生理波動干擾，難以在極早期精準捕捉腎功能受損跡象。