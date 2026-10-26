嘉威迎利多 營運喊衝

北美節慶商機開跑，嘉威本季營運衝。居家用品商嘉威（3557）第4季旺季拉貨升溫，耶誕節商品接棒出貨，搭配常態商品穩定訂單，兩大產品線合計占出貨量約一半。公司看好美國主要零售客戶採購動能延續，帶動全年營運逐步改善。

美國零售市場進入年底傳統消費旺季，居家生活用品需求增溫。嘉威表示，主要零售通路已提前啟動節慶商品備貨，繼萬聖節及秋收節慶商品出貨後，耶誕節相關商品接續推進，成為第4季出貨的重要動能。

嘉威指出，美國民生消費及實體經濟仍具一定支撐力，主要客戶訂單持續推進。隨著年底節慶需求升溫，公司預期第4季拉貨力道可望延續，對後續營運維持審慎樂觀看法。

產品組合方面，節慶商品隨不同檔期接續出貨，常態性商品則維持長期穩定訂單。兩大產品線共同支撐營運，讓嘉威在年底旺季除掌握節慶採購需求，也有日常居家用品訂單挹注，成為後續出貨的主要支撐。

客戶布局方面，嘉威除供應美國大型零售通路，也長期深耕Pottery Barn、Crate & Barrel及Williams-Sonoma等中高端居家生活品牌，透過不同客群與產品組合，兼顧營收規模及獲利品質。

相較大型零售通路著重出貨規模，中高端居家品牌對產品設計、品質及附加價值有較高要求。嘉威透過高附加價值產品維持穩定出貨，並持續經營既有品牌客戶，配合各通路採購需求。

海外業務也持續推進，美國子公司FDG穩定貢獻營收，9月出貨櫃量已占中國整體出貨櫃量逾一成。旗下廚具品牌Prepara則持續開發新品，加速全球銷售與通路布局，目前產品已銷往美國、歐洲、日本及韓國。

嘉威並在美國、歐洲設立當地倉庫，透過就近供應提升出貨效率，強化海外市場服務能力。既有零售客戶訂單、海外子公司及自有品牌業務，構成公司後續營運的重要布局。

基本面方面，嘉威9月營收2.98億元，月增14.02%、年增44.56%；第3季營收7.7億元，年增21.18%，反映旺季前客戶備貨需求增溫。