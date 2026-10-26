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合勤控奪歐洲電信訂單
合勤控（3704）旗下合勤科技搶進開源寬頻技術，參與「prpl Foundation」開源生態系，並將prplWare整合至寬頻用戶端設備，已攜手歐洲一級電信商導入實體商用，未來以歐洲商用實績，拓展全球電信商機。
prpl Foundation是推動全球寬頻開源軟體技術發展的國際組織，透過共用軟體架構，降低單一供應商依賴，並加速上網服務開發與商用布署。該峰會匯集全球頂尖電信商、設備製造商及軟體業者，共同展示最新技術與商用成果。
合勤科技長期投入開源寬頻軟體技術研發，積極參與prpl Foundation開源生態系，並將prplWare整合至寬頻用戶端設備，取得prpl Foundation認證，已獲歐洲一級電信商商用部署，搭載其prplWare的WiFi 7閘道器，將開源技術實際導入家庭寬頻連網設備。
合勤控營運長林錦蘭表示，合勤科技成功與歐洲一級電信商合作，將開源技術導入實際商用服務，未來更有信心爭取其他國際大型電信商的合作機會。
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