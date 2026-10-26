鈊象擴大美布局 營運衝

遊戲股王鈊象（3293）積極擴大美國遊戲授權布局，已攜手合作夥伴從原先美國三大州，擴展到其他32個州，預料成長動能將開始轉強，有助明年營運進一步提升。

法人指出，鈊象去年毛利率衝上98%，隨著今年遊戲授權業務比重持續擴張，毛利率有機會再提升，且授權業務為純利業務，對公司的獲利表現有正面幫助。

據悉，目前全美共有35個州具備合法合規的條件，鈊象過去三年透過合作夥伴深耕美國三大洲，並取得近六成市占率，且每年都有雙位數成長，並啟動新的美國市場拓展計畫，瞄準其他32個州的商機。

鈊象今年來以區域營收來看，東南亞占比54%最高，台灣16%、美國14%、中國大陸5%，其他市場合計11%。鈊象看好美國業務表現，全力進行跨州加速推進計畫，估計美國市場將是公司未來幾年主要成長動能。

展望第4季，鈊象董事長李柯柱先前表示，美國業務拓展順利，占整體營收比重也從今年3月的11%，擴大為14%，估計美國市場營收比重將逐步提升。

歐洲市場方面，鈊象目前已取證國家包含馬爾他、瑞典、希臘、羅馬尼亞、英國、葡萄牙，預料未來將成為繼東南亞、美國後，鈊象未來幾年主要的成長動能。

鈊象今年前三季營收194.24億元，年增18.8%，創歷史同期新高。展望明年營運，李柯柱強調，公司追求的是營運長期穩健成長，今年以來營收數字符合預期，第4季在美國、東南亞市場業務帶動下，估計動能仍會相當強勁，明年則因市場持續擴大，有信心會比今年更好。